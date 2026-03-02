南投縣照服員專班訓練開始受理報名　特定對象結業即全額補助訓練費

▲暨大免費訓練照服員，南投退休族熱情參與情形。（圖／資料照片，國立暨南國際大學提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為因應縣內長期照顧人力需求、提升照顧服務品質，並協助失業民眾習得一技之長、增加就業機會，將對從事照顧服務工作有意願者開設專班培訓，歡迎踴躍報名參訓。

南投縣社會及勞動局表示，本職訓班課程包括長期照顧服務願景與相關法律基本認識、認識家庭照顧者與服務技巧、心理健康與壓力調適、人際關係溝通技巧、身體結構與功能、疾病徵兆之認識及老人常見疾病之照顧事項、急救概念、居家用藥安全、意外災害的緊急處理、清潔與舒適協助技巧、營養膳食與備餐原則、家務處理協助技巧、復能及支持自立與輔具運用、就業市場趨勢分析及臨床實習等豐富學、術科內容。

參訓對象為16歲以上之失業民眾、初次就業待業或具就業保險、勞工保險、勞工職業災害保險、農民健康保險被保險人身分在職勞工，特定對象失業者；特定對象為45歲以上中高齡、原住民、二度就業婦女、身心障礙者、獨力負擔家計者、長期失業者、低收入户及中低收入户中有工作能力等，符合以上申請身分者，經審核通過並取得結業證書者，依該班次核定訓練費用為全額補助，一般對象依該班次核定訓練費用補助百分之八十。

縣府社會及勞動局提醒，115年度訓練班次均開放於衛福部長期照顧專業人員數位學習平台，完成核心課程並取得學習證明之民眾隨班附讀(實作、臨床實習及考評課程)，各班次招收名額及開放隨班附讀名額有限，請及早報名；招生簡章及說明請到南投縣政府網站(https://www.nantou.gov. tw/big5/index.php) 勞工權益/勞工福利/照顧服務專班訓練/開班訊息，或到「台灣就業通(https://www.taiwanjobs.gov. tw /)」網站查詢，逕洽訓練單位報名或線上報名。