　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投縣照服員專班訓練開始受理報名　特定對象結業即全額補助訓練費

▲暨大免費訓練照服員，南投退休族熱情參與。（圖／資料照片，國立暨南國際大學提供）

▲暨大免費訓練照服員，南投退休族熱情參與情形。（圖／資料照片，國立暨南國際大學提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為因應縣內長期照顧人力需求、提升照顧服務品質，並協助失業民眾習得一技之長、增加就業機會，將對從事照顧服務工作有意願者開設專班培訓，歡迎踴躍報名參訓。

南投縣社會及勞動局表示，本職訓班課程包括長期照顧服務願景與相關法律基本認識、認識家庭照顧者與服務技巧、心理健康與壓力調適、人際關係溝通技巧、身體結構與功能、疾病徵兆之認識及老人常見疾病之照顧事項、急救概念、居家用藥安全、意外災害的緊急處理、清潔與舒適協助技巧、營養膳食與備餐原則、家務處理協助技巧、復能及支持自立與輔具運用、就業市場趨勢分析及臨床實習等豐富學、術科內容。

參訓對象為16歲以上之失業民眾、初次就業待業或具就業保險、勞工保險、勞工職業災害保險、農民健康保險被保險人身分在職勞工，特定對象失業者；特定對象為45歲以上中高齡、原住民、二度就業婦女、身心障礙者、獨力負擔家計者、長期失業者、低收入户及中低收入户中有工作能力等，符合以上申請身分者，經審核通過並取得結業證書者，依該班次核定訓練費用為全額補助，一般對象依該班次核定訓練費用補助百分之八十。

縣府社會及勞動局提醒，115年度訓練班次均開放於衛福部長期照顧專業人員數位學習平台，完成核心課程並取得學習證明之民眾隨班附讀(實作、臨床實習及考評課程)，各班次招收名額及開放隨班附讀名額有限，請及早報名；招生簡章及說明請到南投縣政府網站(https://www.nantou.gov. tw/big5/index.php) 勞工權益/勞工福利/照顧服務專班訓練/開班訊息，或到「台灣就業通(https://www.taiwanjobs.gov. tw /)」網站查詢，逕洽訓練單位報名或線上報名。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／嫩粉色登場！iPhone 17e突襲發表　售價曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園食品產業進軍日本　10家特色食品進軍東京國際食品展

歌仔戲《撿紅包》3/14桃園登場　3/6日起開放索票

南投燈會將於3／8閉幕　至2／28累計已創2.5億商機

嘉市警吳俊緯榮銜歸隊　續寫嘉義一分局治安新篇章

大園貴文宮遶境祈福　蘇俊賓三度赤腳過火祈平安

大埔城慶元宵3日晚間登場　重頭戲是發放平安小提燈

桃園農林漁牧普查啟動　鼓勵網路自主填報可抽大獎

南投縣照服員專班訓練開始受理報名　特定對象結業即全額補助訓練費

元智大學攜手忠欣推動TOEIC榮譽學院　強化學生英語能力

士官失聯陳屍營區庫房　金防部：全力配合調查

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

太子集團「夢幻豪車」開賣！33輛超跑大軍排開　現場如大型車展

桃園食品產業進軍日本　10家特色食品進軍東京國際食品展

歌仔戲《撿紅包》3/14桃園登場　3/6日起開放索票

南投燈會將於3／8閉幕　至2／28累計已創2.5億商機

嘉市警吳俊緯榮銜歸隊　續寫嘉義一分局治安新篇章

大園貴文宮遶境祈福　蘇俊賓三度赤腳過火祈平安

大埔城慶元宵3日晚間登場　重頭戲是發放平安小提燈

桃園農林漁牧普查啟動　鼓勵網路自主填報可抽大獎

南投縣照服員專班訓練開始受理報名　特定對象結業即全額補助訓練費

元智大學攜手忠欣推動TOEIC榮譽學院　強化學生英語能力

士官失聯陳屍營區庫房　金防部：全力配合調查

新類寶可夢遊戲？獨立作募資超速破千萬　用嘴說服怪物闖冒險

【該回家了】麻將打到太晚！臘腸狗嚶嚶叫吵著要回家

相關新聞

桃園櫻花勇士自行車活動開放報名

桃園櫻花勇士自行車活動開放報名

桃園市政府風管處26日表示，今年邁入第11年的「探索北橫·騎行羅馬」櫻花勇士自行車活動，將在3月21日、22日舉行，即日起正式開放報名，至3月15日晚間23時59分止，若額滿即提前停止受理。歡迎熱愛戶外自行車車友們一起踏板前行，在騎乘中感受春日美好。

五年學雜費全免　慈大原住民單招開始報名

五年學雜費全免　慈大原住民單招開始報名

高雄原民長者挑戰族語認證照服員陪考陪練

高雄原民長者挑戰族語認證照服員陪考陪練

馬年拚轉職　台中開30班職訓含AI課程

馬年拚轉職　台中開30班職訓含AI課程

全面網路報名！南市10校設資優班適性揚才再升級

全面網路報名！南市10校設資優班適性揚才再升級

關鍵字：

照服員專班報名

讀者迴響

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面