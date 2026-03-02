　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

直擊／vivo MWC搶先亮相X300 Ultra 　增距鏡「粗度UP」影像搞到底

記者蘇晟彥／巴賽隆納報導

vivo 2日在MWC上無預警公開影像旗艦X300 Ultra，同時直接將實機搬到現場展示。這次除了帶來X300 Ultra新機外，再度與蔡司攜手打造「400mm超長焦增距鏡」（vivo蔡司長焦增距鏡Gen 2 Ultra），同時推出專業兔籠套組，鐵了心要將影像搞到極致，目前確定將在近期全球上市，台灣販售相關資訊待官方公佈。

▼X300 Ultra 在MWC上搶先亮相。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivo X300Ultra ,400mm增距鏡 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivo X300Ultra ,400mm增距鏡 。（圖／記者蘇晟彥攝）

全球首發蔡司長焦增距鏡 400mm等效焦段挑戰光學極限
 vivo與蔡司深度合作推出的「vivo蔡司長焦增距鏡Gen 2 Ultra」，是目前行動裝置領域唯一支援400mm等效焦段的專業級組件，再次顛覆行動影像的光學天花板。X300 Ultra正是以此整體架構打造，配備業界領先的400mm等效超長焦模組，在維持輕量化機身的同時提供強大的遠距拍攝能力，達成APO光學認證等級。支援2億超高像素感光元件，即便在1600mm數位裁切下，畫面依然保有極高解析度與純淨度。

為了確保超長焦下的拍攝成功率，X300 Ultra搭載雲台級OIS光學防手震與運動追焦技術，能在超長焦距下依然維持穩定、精準的拍攝體驗，大幅提升遠距拍攝及長焦錄影的可用性，樹立行動長焦影像的新標準。

專為創作而生 專業級兔籠構建全能影像生態
為滿足專業創作者的需求，vivo同步推出專為X300 Ultra量身打造的的專業級兔籠，採用模組化、可擴充設計，內建多組配件冷靴座與快拆介面，可快速擴充麥克風、補光燈等專業器材。雙手握把設計大幅提升手持錄影的穩定度，亦內建實體快門鍵與物理變焦控制鍵，提供更直覺的拍攝操作體驗。

此外，兔籠系統內建多段式主動散熱風扇，能在高強度錄影情境中有效維持效能。搭配外接鏡頭擴展框架，可完全支援X300 Ultra的超長焦增距鏡，打造更完整與專業化的行動影像創作流程。

▲▼ vivo X300Ultra ,400mm增距鏡 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivo X300Ultra ,400mm增距鏡 。（圖／記者蘇晟彥攝）

vivo X300 Ultra領航開拓行動攝影巔峰之旅
 X300 Ultra承襲vivo長期在影像技術上的深度投入，從光學工程、計算攝影到系統級優化皆展現全面性的技術演進。歷代X系列Ultra機型在行動攝影領域持續獲得全球肯定，使vivo成為高階影像手機市場的重要品牌。此次vivo更計畫將X300 Ultra推向全球市場，不僅展現對高端旗艦市場的企圖心，更象徵vivo致力於將最領先的影像技術提供給全球更多使用者。
在X300 Ultra領軍下，vivo於本屆MWC展現其對影像創新、高階設計與使用者需求的堅定承諾。

02/28 全台詐欺最新數據

