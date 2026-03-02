中東戰火狂燒！以色列升級「紅色警示」　外交部證實助2國人離境

▲以色列空域受阻，外交部啟動護僑行動、助2國人平安撤離。（圖／外交部，下同）

記者閔文昱／綜合報導

因應中東局勢急遽升溫，外交部今（2日）表示，伊朗大規模報復美國與以色列於2月28日發動的空襲行動，導致多國受戰火波及並關閉空域。我國已將以色列旅遊警示調升為「紅色」，並啟動相關護僑應變機制，全力確保國人安全。

外交部指出，我國駐以色列代表處於當地時間3月2日上午，成功協助2名滯留以色列、且有意離境的國人搭乘專車，經以色列及約旦中部陸路邊關，平安抵達約旦，並由駐約旦代表處接續提供前往第三國，或待情勢緩和後返回以色列等後續協助。外交部強調，駐以色列代表處將持續協助有意離境的國人。

多國領空關閉 外交部籲提高警覺

外交部提醒，目前中東地區包括阿拉伯聯合大公國、卡達等多國領空仍處於關閉狀態，滯留當地的國人務必提高警覺，耐心等待空域重啟，並遵循當地政府發布的安全指引，以確保人身安全，同時主動與我國駐外館處保持聯繫，以利即時提供必要協助。

外交部也再次公布旅外國人急難救助聯繫管道，呼籲國人如在以色列、伊朗或中東衝突地區遭遇危難或緊急事故，應立即向駐外館處求助，或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」0800-085-095（海外請撥 +886-800-085-095），外交部將持續密切關注中東局勢發展，並視情勢滾動調整應變措施。