政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中東戰火狂燒！以色列升級「紅色警示」　外交部證實助2國人離境

▲以色列空域受阻，外交部啟動護僑行動、助2國人平安撤離。（圖／外交部）

▲以色列空域受阻，外交部啟動護僑行動、助2國人平安撤離。（圖／外交部，下同）

記者閔文昱／綜合報導

因應中東局勢急遽升溫，外交部今（2日）表示，伊朗大規模報復美國與以色列於2月28日發動的空襲行動，導致多國受戰火波及並關閉空域。我國已將以色列旅遊警示調升為「紅色」，並啟動相關護僑應變機制，全力確保國人安全。

外交部指出，我國駐以色列代表處於當地時間3月2日上午，成功協助2名滯留以色列、且有意離境的國人搭乘專車，經以色列及約旦中部陸路邊關，平安抵達約旦，並由駐約旦代表處接續提供前往第三國，或待情勢緩和後返回以色列等後續協助。外交部強調，駐以色列代表處將持續協助有意離境的國人。

▲以色列空域受阻，外交部啟動護僑行動、助2國人平安撤離。（圖／外交部）

多國領空關閉　外交部籲提高警覺

外交部提醒，目前中東地區包括阿拉伯聯合大公國、卡達等多國領空仍處於關閉狀態，滯留當地的國人務必提高警覺，耐心等待空域重啟，並遵循當地政府發布的安全指引，以確保人身安全，同時主動與我國駐外館處保持聯繫，以利即時提供必要協助。

外交部也再次公布旅外國人急難救助聯繫管道，呼籲國人如在以色列、伊朗或中東衝突地區遭遇危難或緊急事故，應立即向駐外館處求助，或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」0800-085-095（海外請撥 +886-800-085-095），外交部將持續密切關注中東局勢發展，並視情勢滾動調整應變措施。

02/28 全台詐欺最新數據

2局無安打鎖死日本隊！歐力士先發紅了
3動作秒睡」專家親測爆紅！網友一試驚喊：真的好睡
以色列升級「紅色警示」　外交部證實助2國人離境
伊朗狂炸迫使「停產液化天然氣」　卡達：伊朗必須付出代價

中東戰火狂燒！以色列升級「紅色警示」　外交部證實助2國人離境

媽媽「捷運管教小孩」遭攻擊！兇手疑為綠黨人士　政策會主任急回應

具雙重黨籍？　徐欣瑩辦公室反駁：荒謬指控根本挑戰選民智商

美國亞太經濟合作高階官員訪台　表達支持台灣有意義參與國際

鄒族頭目幫取名「一查竟是山豬」？　蔡易餘：美麗的誤會

盧秀燕訪美前夜宴藍委談軍購　羅廷瑋曝：美方意見應是9000億元

遭爆曾收中企高管外甥政治獻金　劉世芳親還原時序：均依法申報

藍白會前會敲定合作三部曲！13日辦共同政見發表會　4縣市試行

盤點郭正亮「3大預測」全錯　陳時奮酸反指標：反著看一定對

李貞秀切結書沒勾雙重國籍！劉世芳：正向立院查證　若屬實請立院處理

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

哈米尼證實身亡！32年獨裁統治畫下句號　回顧伊朗最高領袖一生

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆　動手男被壓制送辦

統一獅韓援趙娟週迎新球季　暖心喊學妹「免煩惱」：我是1年半老屁股

汐止皇兒小舖火警

巧遇村上宗隆求大谷簽名！林維恩笑談結局　與費仔寒暄左投還右投

王惠美柔軟身段賴清德也服了　傳卸任縣長入閣倒數

公車輾斃北市老婦　大都會客運發聲了

郭正亮：哈米尼故意殉教、美國不講武德　川普國內外都搞翻看怎收尾

中東局勢緊張　外交部：6國旅遊警示燈上調為「橙色」

謝家姊弟角力只是煙霧彈　傳找「他」選彰化縣長

學者：出手伊朗是川普最具風險決定　全球最接近「全面失控」的時刻

媽媽「捷運管教小孩」遭攻擊！兇手疑為綠黨人士　政策會主任急回應

作家分析：中俄不敢幫忙「伊朗註定挨打」　恐攻將成報復方式

應佳妤談228　「把暴徒當烈士是我們要的正義嗎」

派系鬥爭？綠高雄議員參選人遭爆涉詐保險金

中東戰火升溫！外交部助2國人離境以色列

遭爆曾收中企高管外甥政治獻金　劉世芳親還原時序

綠促蔣萬安以蔣家後代為228道歉　藍營反擊

王惠美傳入閣「藍綠合」引熱議　綠議員喊讚

伊朗外長通電王毅　怒控美方踐踏紅線

伊朗外長通電王毅　怒控美方踐踏紅線

美以襲擊伊朗。中東戰火延燒。中共中央政治局委員、外交部長王毅於今（2）日應約同伊朗外長阿拉格齊通電話。針對美以聯軍於2月28日對伊朗發動的大規模軍事打擊，雙方就當前極度嚴峻的中東局勢深入交換意見。陸官媒《新華社》指出，阿拉格齊在通話中表示，談判取得積極進展，美方行為違反國際法踩踏伊方紅線，伊方別無選擇必須全力自衛。

王毅對伊朗表達支持！　稱願在聯合國安理會「主持公道」

王毅對伊朗表達支持！　稱願在聯合國安理會「主持公道」

陸外交部證實美軍行動前「未通報中方」　

陸外交部證實美軍行動前「未通報中方」　

中國撤僑納台胞證　綠委示警：關西機場事件已操作過

中國撤僑納台胞證　綠委示警：關西機場事件已操作過

中東局勢緊張　外交部：6國旅遊警示燈上調為「橙色」

中東局勢緊張　外交部：6國旅遊警示燈上調為「橙色」

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

即／婦慘死公車輪下！司機一路開回總站遭逮

即時／科威特證實　多架美國戰機墜毀

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

快訊／119萬股民嗨翻！00919配0.78元創新高　年化配息率破12％

4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管

反轉！伊朗前總統內賈德「還活著」

陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」

性感護理師IG擁萬粉　網路散布患者不堪照遭檢舉

喊60次不要！她控男網友性侵求償120萬吞敗

一天射10次！他「GG掛殘精」憔悴求救　醫揭失控病因

塞肛口吞115顆毒球　 2正妹灌腸10小時拉到虛脫

朴寶藍突猝逝「死因急性酒精中毒」　好友慶32歲冥誕：姐姐們來了

20歲妹有息肉！醫「從陰道進入」手術　媽嚇瘋：還沒交男友

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

