地方 地方焦點

八里污水處理廠移交新北　侯友宜：共同守護雙北水環境

▲八里污水處理廠移交新北。（圖／新北市新聞局提供）

▲全臺規模最大的「八里污水處理廠」於今天由臺北市移交新北市。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

全臺規模最大的「八里污水處理廠」於今（2日）由臺北市移交新北市，新北市長侯友宜表示，雙北市府自2023年7月起進行全廠4,448項財產設備清點與功能測試等交接作業，新北市府會堅守服務品質並精進營運管理，共同守護雙北水環境。

侯友宜表示，八里污水處理廠處理大臺北地區的生活污水，日處理量約130萬噸，其中七成來自新北市，感謝臺北市政府29年來打下良好營運基礎，未來新北市府團隊將以過去治水工程所累積的厚實經驗與專業，朝「營運不中斷、服務不打折、監測品質超越中央政府標準」的目標邁進。

▲八里污水處理廠移交新北。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜指出，新北市府積極推動污水建設，為分擔八里污水處理廠負荷，新北現有四座水資源回收中心，更規劃興建五座水資源回收中心。

侯友宜指出，新北市府積極推動污水建設，為分擔八里污水處理廠負荷，新北現有四座水資源回收中心，更規劃興建五座水資源回收中心，讓水資源的品質改善更全面。此外，從108年截至目前為止，新北已完成高達35萬戶的污水接管工程，累計接管戶數更突破127萬戶，另也成功將瓦磘溝、湳仔溝、大窠坑溪、藤寮坑溝及鴨母港溝過去髒臭的面貌，變身為蘊含自然生態的親水環境。

水利局說明，八里污水處理廠採24小時不間斷運作，管理挑戰雖高，但在完善的營運規劃下，未來會加強日常維護與定期保養，並逐年編列預算更新老舊設備，確保污水處理系統持續正常運作。

▲八里污水處理廠移交新北。（圖／新北市新聞局提供）

【更多新聞】

►基隆廟口凌晨爆衝突！情侶吃宵夜遭醉女潑熱粥　滿身白粥怒告

►貪小失大！基隆女偷20元水管刷被抓　重罰500倍下場超慘

►新北人妻「深夜騎車上山」自摔亡！夫接惡耗心碎：不知為何去山區

►基隆漁會直銷中心停車場遭竊　2蒙面男撬繳費機偷走6600元

02/28 全台詐欺最新數據

324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

馬不停蹄守護年節便利　陳瑞嘉慰勞值勤勞工

馬不停蹄守護年節便利　陳瑞嘉慰勞值勤勞工

春節連假結束，新北市政府持續關心勞工工作權益與辛勞付出。新北市勞工局長陳瑞嘉今（2日）率領勞動檢查處同仁，前往全國加油站土城交流道站及大全聯土城店，代表市長侯友宜發送「馬祥厚運」福袋，慰勉春節期間堅守崗位的第一線員工，市議員江怡臻也全程陪同參與。

助攻企業拓展國際市場　新北參展補助延長至3／13

助攻企業拓展國際市場　新北參展補助延長至3／13

瑞芳動物之家公共藝術　心繫同遊奪首獎

瑞芳動物之家公共藝術　心繫同遊奪首獎

即／瑞芳台2線百箱米酒散落　碎玻璃滿地單線放行

即／瑞芳台2線百箱米酒散落　碎玻璃滿地單線放行

土城三元宮慶元宵　侯友宜參香發福袋

土城三元宮慶元宵　侯友宜參香發福袋

關鍵字：

新北市八里污水廠水環境

