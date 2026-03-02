八里污水處理廠移交新北　侯友宜：共同守護雙北水環境

▲全臺規模最大的「八里污水處理廠」於今天由臺北市移交新北市。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

全臺規模最大的「八里污水處理廠」於今（2日）由臺北市移交新北市，新北市長侯友宜表示，雙北市府自2023年7月起進行全廠4,448項財產設備清點與功能測試等交接作業，新北市府會堅守服務品質並精進營運管理，共同守護雙北水環境。

侯友宜表示，八里污水處理廠處理大臺北地區的生活污水，日處理量約130萬噸，其中七成來自新北市，感謝臺北市政府29年來打下良好營運基礎，未來新北市府團隊將以過去治水工程所累積的厚實經驗與專業，朝「營運不中斷、服務不打折、監測品質超越中央政府標準」的目標邁進。

▲侯友宜指出，新北市府積極推動污水建設，為分擔八里污水處理廠負荷，新北現有四座水資源回收中心，更規劃興建五座水資源回收中心。



侯友宜指出，新北市府積極推動污水建設，為分擔八里污水處理廠負荷，新北現有四座水資源回收中心，更規劃興建五座水資源回收中心，讓水資源的品質改善更全面。此外，從108年截至目前為止，新北已完成高達35萬戶的污水接管工程，累計接管戶數更突破127萬戶，另也成功將瓦磘溝、湳仔溝、大窠坑溪、藤寮坑溝及鴨母港溝過去髒臭的面貌，變身為蘊含自然生態的親水環境。

水利局說明，八里污水處理廠採24小時不間斷運作，管理挑戰雖高，但在完善的營運規劃下，未來會加強日常維護與定期保養，並逐年編列預算更新老舊設備，確保污水處理系統持續正常運作。