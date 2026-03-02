大埔城慶元宵3日晚間登場　重頭戲是發放平安小提燈

▲埔里鎮梅村社區辦理「小手大手・一起搖元宵」活動。（圖／翻攝「作伙生活 廖志城」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

明天就是元宵節，埔里鎮公所、鎮民代表會與恒吉宮媽祖廟將舉辦「大埔城迎金馬慶元宵」活動，安排元宵免費品嘗、平安小提燈領取，搭配多項精彩表演及傳統猜燈謎、摸彩活動，融合傳統習俗與創意巧思，邀請鄉親齊聚一堂，共度溫馨又歡樂的團圓時光，也為春節畫下圓滿句點。

埔里鎮地方重要信仰中心恒吉宮媽祖廟每年元宵節舉辦慶祝活動，已成為地方重要節慶活動；明天傍晚5時起將先由廟方準備熱騰騰、香甜可口的元宵，免費提供鄉親品嘗，並進行每年最受期待的重頭戲－－元宵節小提燈發放，現場規劃由小朋友優先領取，發完為止。

隨後精彩的元宵晚會將登場，地方社團輪番帶來舞蹈、音樂與才藝表演，展現埔里豐沛的文化活力，其間穿插猜燈謎活動，鼓勵民眾踴躍動腦挑戰；壓軸的摸彩活動獎品有電視、冰箱、洗衣機等家電、電動機車、自行車等獎品，鎮內許多寺廟也贊助現金紅包供摸彩。

現場同時結合警察、消防、稅務、政風、清潔隊等各機關單位政令宣導攤位，以趣味互動方式向民眾宣導交通安全、環保觀念、防災知識、行政清廉及社福政策；鎮長廖志城表示，本次活動不僅延續傳統節慶文化，更希望打造闔家同樂的幸福場域，讓長輩重溫記憶、孩子留下美好童年回憶。