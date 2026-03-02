馬不停蹄守護新北年節便利　陳瑞嘉慰勞加油站、量販店勞工

▲新北市勞工局長陳瑞嘉（右）今天率領勞檢處同仁，代表侯市長發送「馬祥厚運」福袋給上班員工。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春節連假結束，新北市政府持續關心勞工工作權益與辛勞付出。新北市勞工局長陳瑞嘉今（2日）率領勞動檢查處同仁，前往全國加油站土城交流道站及大全聯土城店，代表市長侯友宜發送「馬祥厚運」福袋，慰勉春節期間堅守崗位的第一線員工，市議員江怡臻也全程陪同參與。

勞工局表示，春節期間為返鄉與旅遊高峰，加油站肩負穩定能源供應的重要角色。陳瑞嘉首站前往全國加油站土城交流道站，逐一致贈福袋慰勞現場員工，感謝大家犧牲假期服務民眾。部分負責較遠加油島區的勞工，也趁工作空檔前來領取福袋，陳瑞嘉特別躬身致意，表達市府感謝。

陳瑞嘉指出，此行代表市長向春節期間仍默默付出的勞工致謝，也特別關心加油站員工在低溫戶外環境工作的保暖措施與休息情形，並提醒值班主管務必落實輪班間隔與工時管理，確保勞工身心健康。

隨後一行人前往大全聯土城店，由百貨課經理梁遠芳、生鮮課經理吳政霖及人資課課長張雅涵陪同，關懷賣場內補貨與收銀人員。量販業於春節期間肩負民生物資供應任務，土城店除夕營業至下午5時，連假期間採輪班制度，便利市民採購年節用品。陳瑞嘉除逐一致贈福袋外，也吸引賣場外餐飲店員工前來領取，現場氣氛熱絡。

陳瑞嘉也向員工說明「馬祥厚運」福袋設計巧思，台語諧音為「馬上好運」，象徵新的一年健康平安、好運相隨。

新北市勞動檢查處長林澤州提醒，今年小年夜已正式列為國定假日，春節假期自小年夜至初三共5天。若雇主要求勞工於國定假日出勤，應依法加倍給付工資，或經勞雇雙方協商擇日補休。

勞工局指出，勞檢處已於1月27日啟動春安專案檢查，春節前針對職業安全防護進行督導，開工後也將持續抽查事業單位，查核春節期間出勤、工資計算與休假安排是否符合《勞動基準法》規定，全面保障勞工應有權益。