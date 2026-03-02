王毅對伊朗表達支持！　稱願在聯合國安理會「主持公道」

▲大陸外交部長王毅。（圖／翻攝大陸外交部官網）

記者陳冠宇／北京報導

美伊衝突點燃中東局勢，大陸外交部長王毅今（2）日應約與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）通電話。王毅強調，支持伊朗捍衛主權安全，並維護自身正當合法權益。他另在與阿曼外長阿布塞迪（Badr Albusaidi）通話時批評美國和以色列「蓄意挑起對伊朗戰爭」，並稱中方願在聯合國安理會「主持公道」。

新華社報導，阿拉奇通報了地區局勢最新情況，表示美國第二次在伊美談判期間對伊發動戰爭。雙方本次談判已取得積極進展，但美方的行為違反所有國際法，踩踏了伊方紅線。伊方別無選擇，必須全力自衛。

王毅重申了中方對當前伊朗形勢的原則立場，表示中方珍視中伊傳統友誼，支持伊方捍衛主權安全、領土完整和民族尊嚴，支持伊方維護自身正當合法權益。

王毅表示，中方已敦促美國、以色列立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，防止戰事擴大蔓延至整個中東地區。相信伊方在當前嚴峻複雜局面下，能夠保持國家社會穩定，重視鄰國合理關切，維護在伊中國公民和機構安全。

同日，王毅還分別與阿曼外長阿布塞迪、法國外長巴霍（Jean-Noël Barrot）通電話。王毅告訴阿布塞迪，在伊美談判取得進展背景下，美國和以色列蓄意挑起對伊朗戰爭，明顯違背聯合國憲章宗旨和原則。

王毅還稱，中方認為，當務之急是立即停止軍事行動，防止戰火進一步外溢，避免局勢滑向無可挽回的地步。中方敦促各方為此作出共同努力，支持阿曼不改初衷，繼續開展促和工作。中方也願發揮建設性作用，包括在聯合國安理會平台主持公道，爭取和平，制止戰爭。

在與巴霍通電話時，王毅重申中方原則立場，強調國際社會對任何違反國際法的行為，都應予以抵制，不能搞雙重標準，大國不能憑藉軍事優勢任意攻擊他國，世界不能退回到叢林法則。伊朗核問題最終還是要回到政治外交解決軌道。