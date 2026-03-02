新北汐止長青里走讀生態山林　環保局深化廉政與識詐意識

▲汐止區長青里與環保局合作，帶領里民透過實地走讀認識家鄉環境。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為慶祝馬年元宵佳節並推廣環境永續理念，新北市汐止區長青里昨（1日）上午舉辦「慶元宵自然生態研習暨廉政宣導」活動，由里長陳建興發起，邀請新北市政府環保局政風室共同參與，結合自然生態教育與廉政法治宣導，帶領里民透過實地走讀認識在地環境，同時強化公共議題意識，吸引眾多民眾熱情參與。

新北市環保局表示，本次活動亮點之一為五指山系東麓生態解說課程，特別邀請生態專家黃福來老師擔任講師。黃老師以深入淺出的方式，說明地形與氣候如何影響植物分布，並帶領民眾辨識常見原生種與外來種植物，分享社區綠美化應兼顧生態平衡的重要性，同時傳授植栽管理與修剪技巧，呼籲居民共同守護在地自然環境。

▲黃老師深入淺出地講解地形與氣候如何形塑當地的植物分布，並帶領民眾辨識常見的原生種與外來種植物。

因應詐騙手法日益翻新，環保局政風室主任林三龍也於現場進行「識詐」與「行政中立」宣導，透過實際案例解析常見詐騙模式，提醒民眾提高警覺、守護財產安全。此外，針對即將到來的2026年九合一選舉，也重申公務員應恪守行政中立原則，強化民眾對廉能政府的信任。

環保局長程大維表示，為確保公務執行公正，環保局及各區清潔隊均嚴格遵守行政中立規範，並婉謝各政黨、候選人及其支持者進入辦公場所從事競選活動，以維護行政機關中立性。

政風室主任林三龍指出，將自然生態教育與廉政觀念結合，能讓「廉潔」與「環保」的理念自社區扎根，透過寓教於樂方式深化公民意識，展現新北市打造安全、清廉且永續環境的決心。