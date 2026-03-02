怒控美方踐踏紅線！　伊朗外長通電王毅：伊方別無選擇全力自衛

記者任以芳／綜合報導

美以襲擊伊朗。中東戰火延燒。中共中央政治局委員、外交部長王毅於今（2）日應約同伊朗外長阿拉格齊通電話。針對美以聯軍於2月28日對伊朗發動的大規模軍事打擊，雙方就當前極度嚴峻的中東局勢深入交換意見。陸官媒《新華社》指出，阿拉格齊在通話中表示，認為談判過程中取得積極進展，美方行為違反國際法踩踏伊方紅線，伊方別無選擇必須全力自衛。

▲ 伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）怒控美國踩踏伊朗紅線。（圖／路透）

大陸官媒《新華社》報導指出，阿拉奇通報了地區局勢最新情況，表示美國第二次在伊美談判期間對伊發動戰爭。雙方本次談判已取得積極進展，但美方的行為違反所有國際法，踩踏了伊方紅線。

阿拉奇表示，「伊方別無選擇，必須全力自衛。」中方公開表達了公道正義立場，希望繼續為避免地區緊張局勢升級發揮積極作用。

王毅重申了中方對當前伊朗形勢的原則立場，表示中方珍視中伊傳統友誼，支持伊方捍衛主權安全、領土完整和民族尊嚴，支持伊方維護自身正當合法權益。

王毅表示，中方已敦促美國、以色列立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，防止戰事擴大蔓延至整個中東地區。相信伊方在當前嚴峻複雜局面下，能夠保持國家社會穩定，重視鄰國合理關切，維護在伊中國公民和機構安全。

阿拉奇表示伊方願全力保障中方人員和機構的安全。

