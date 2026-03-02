助攻企業拓展國際市場　新北參展補助延長至3／13

▲承豐精密工業股份有限公司於2025年5月「COMPUTEX 2025」參展。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為協助企業拓展國內外市場並提升品牌能見度，新北市政府經濟發展局持續推動「2026年度鼓勵廠商國內外參展補助計畫」，原訂第1梯次申請期限至2月26日截止，考量春節連假及228和平紀念日假期影響，經發局宣布申請期限順延至3月13日，提供企業更充裕時間準備申請資料，鼓勵踴躍參與。

經發局表示，參與國內外專業展覽是企業布局全球市場的重要策略之一，本補助計畫可有效降低參展成本、強化整體行銷能量，協助企業深化品牌形象並開拓新興市場。自2015年推動以來，已協助多家業者參與海內外重要展會，成功爭取國際訂單、擴展市場版圖。

經發局指出，2026年度補助計畫持續結合產業政策方向，並將「友善女性就業」及「原住民族經營創業」納入優先補助考量，展現新北市推動產業發展與性別平權並進的施政理念。

▲新北市工業會於2025年8月統籌11家新北優質企業，共同參加「2025台灣機器人與智慧自動化展」。

今年第1梯次受理參展活動期間為2025年12月16日至2026年6月15日。凡依法設立於新北市之公司、行號或工廠皆可提出申請；另為鼓勵產業合作，工商團體組團參展門檻由以往5家下修為3家（含）以上即可申請，期望透過公協會整合資源，共同拓銷海內外市場。

補助金額方面，個別廠商參加國外展覽最高補助4萬元、國內展覽最高2萬元，線上國際展覽最高補助2萬元；工商團體組團參展則依參展家數核定，國外每家最高補助8萬元、國內每家最高補助4萬元，實際補助金額將依各梯次申請情形及預算額度調整。

經發局強調，透過參展補助計畫，不僅協助企業拓展市場與爭取訂單，也有助提升新北產業整體形象與國際競爭力。相關資訊可至新北市政府經濟發展局官網公告事項查詢「2026年度新北市政府經濟發展局鼓勵廠商國內外參展補助計畫」，或電洽（02）2960-3456分機5485張先生。