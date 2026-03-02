士官失聯陳屍營區庫房　金防部：全力配合調查

▲金門東碇守備隊士官於營區內身亡，金門防衛指揮部表示將全力配合調查。(僅示意圖，非當事人)。（圖／記者鄭逢時翻攝）

記者鄭逢時／金門報導

陸軍金門防衛指揮部今（2）日晚間表示，東碇守備隊一名江姓士官日前於營島休期間失聯，經搜尋後在營區庫房內發現疑似自我傷害，雖即刻急救仍宣告不治，已報請憲兵及檢警調查，釐清肇因。

根據陸軍金門防衛指揮部說明，該名江姓士官於2月28日下午在營島休期間無故失去聯繫，單位隨即展開搜尋，最終在營區庫房內發現其自我傷害。具EMT-1資格人員第一時間實施急救，但仍未能挽回生命。案發後，單位已封鎖現場，並通報金門憲兵隊協助調查，同時通知家屬。

金防部指出，初步了解，江士2月初在台完成受訓後返家休年假，至27日才登島返回部隊。其胞兄也在金門服役，且曾與其在同一單位服務。其兄表示，弟弟個性樂觀，在部隊表現正常，與同袍及家人互動良好。對於突如其來的憾事都深感震驚與不捨。

金防部強調，對此事件表達遺憾與哀悼，後續將全力配合司法機關調查，以釐清實際原因，並會協助家屬處理相關事宜。同時，金防部將會持續強化官兵生命教育與心理輔導機制，提升心理韌性與正確生命認知，盼避免類似事件再度發生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995