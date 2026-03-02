　
地方 地方焦點

嘉市警吳俊緯榮銜歸隊　續寫嘉義一分局治安新篇章

▲▼ 從組長到副分局長！犯罪防治專家吳俊緯重掌一分局，打造嘉義治安最堅實後盾 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 從組長到副分局長！吳俊緯重回一分局任副分局長，打造嘉義治安最堅實後盾 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局第一分局2日迎來重要人事異動，原任警察局交通警察隊副隊長的吳俊緯，正式接任第一分局副分局長一職。時隔九年，吳俊緯以全新的身份重返昔日奮戰的單位，不僅為分局注入強勁的領導戰力，更象徵著實務經驗與專業理論的完美結合。第一分局全體同仁對此表示誠摯歡迎，期待在吳俊緯的帶領下，持續精進治安與交通維護工作。

吳俊緯學經歷表現極為亮眼，畢業於中央警察大學行政警察學系第65期，並於國立中正大學犯罪防治研究所取得碩士學位。他不僅具備第一線的實戰膽識，更擁有深厚的犯罪心理與預防理論基礎，對於治安熱點分析、打擊犯罪策略有著獨到的專業見解，是當前警界少見的「文武兼備」型幹才。

另外，吳俊緯的職務歷練極為完整，曾任職於內政部警政署保六總隊、嘉義縣及嘉義市政府警察局督察員。更重要的是，他與第一分局淵源極深，九年前曾先後擔任該分局第二組及第四組組長，對於轄區內的治安特性與交通脈絡瞭若指掌。此後，他歷任秘書科股長及交通警察隊副隊長，豐富的幕僚作業與交通管理經驗，使他成為全方位的前線指揮官。

「九載重逢，初心不變。」對於重返一分局這個「大家庭」，吳副分局長表示，雖然職稱晉升為副分局長，但守護市民平安的責任更加重大。他將發揮其犯罪防治專才，成為閻百川分局長最堅實的後盾，帶領同仁並肩作戰，針對各項警政工作持續精進。

第一分局強調，吳俊緯的歸隊將顯著提升分局的整體「戰力」。未來將強化治安打擊力度，並針對嘉義市區交通環境進行優化。警方將持續秉持專業，守護嘉義市的治安與交通，讓市民切實感受到安全感，打造幸福宜居的城市環境。

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

嘉義市警局吳俊緯治安升級犯罪防治交通管理

