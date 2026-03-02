　
地方 地方焦點

新北瑞芳動物之家公共藝術揭曉　牽繩意象「心繫同遊」奪首獎

▲新北瑞芳動物之家公共藝術揭曉。（圖／新北市動保處提供）

▲樸明建築師事務所作品「心繫同遊」獲得最終青睞，該設計以牽繩為意象。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳動物之家公共藝術徵選結果出爐！為結合動物保護理念與人文藝術關懷，新北市政府動保處日前辦理公共藝術公開徵選，由樸明建築師事務所作品「心繫同遊」脫穎而出，未來將設置於瑞芳動物之家入口區域，打造兼具藝術性與生命教育意涵的新地標。

動保處表示，瑞芳動物之家位於山區，環境清幽，整體設計以動物為本，並接軌國際動物福利理念。本次公共藝術設置以「動物、幸福、生命教育」為主題方向，期望透過藝術創作深化民眾對動物保護的理解與情感連結。此次徵選共吸引7件作品參與初選，藝術團隊從動物關懷、生命教育及民眾互動等面向提出創意構想，經專業評選後，由「心繫同遊」獲得第一名。

獲選作品「心繫同遊」以牽繩作為核心意象，透過自由流動的曲線造型，描繪毛寶貝看見牽繩時即將外出、充滿期待與喜悅的瞬間。設計將牽繩轉化為象徵情感連結的藝術語彙，不僅代表人與動物之間的陪伴關係，也寓意收容動物邁向新家庭、展開新生命旅程的希望。

▲新北瑞芳動物之家公共藝術揭曉。（圖／新北市動保處提供）

▲本次公共藝術設置目標結合收容所建築特色與動物福利精神，以「動物、幸福、生命教育」為主題方向。

創作理念指出，當收容所內的毛寶貝被認養、走入家庭，牽繩不再只是約束，而是情感啟動的起點，象徵彼此心繫同行，走向陽光與未來。作品以「心繫同遊，自由心跳，走向願景」為核心精神，呼應從收容、陪伴到回家的完整生命歷程。

動保處長楊淑方表示，瑞芳動物之家於2025年4月完成原址重建並正式啟用，市府持續提升收容環境品質，打造動物友善城市。此次結合公共藝術與收容空間，不僅提升整體美學，也希望增加待認養動物的能見度，翻轉民眾對收容所的刻板印象，吸引更多人走進動物之家參訪與認養。

動保處呼籲民眾落實「認養不棄養」理念，透過認養代替購買，給毛寶貝一個溫暖的家，讓更多生命能在陪伴中重新出發。

新北市瑞芳動物之家公共藝術

