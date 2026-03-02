　
社會 社會焦點 保障人權

李宗瑞獄中做花燈又得獎　嬉遊臺北- Chill Taipei榮獲北市燈王

▲▼台北監獄花燈班作品「嬉遊臺北- Chill Taipei」，獲得2026年台北燈節燈王，由李宗瑞等15名受刑人共同創作，「駿馬歡騰慶豐年」獲得台灣燈會甲等，李宗瑞也參與創作，「『嘉』行傳千古『義』氣秉忠心」獲得台灣燈會優等。（圖／台北監獄提供）

▲李宗瑞與台北監獄花燈班獄友共同創作「嬉遊臺北- Chill Taipei」，獲得2026年台北燈節燈王，已是他連續第5年得獎。（圖／台北監獄提供）

記者黃哲民／台北報導

犯下多起夜店撿屍性侵案、被判刑29年10月定讞仍在服刑的富少李宗瑞，和台北監獄獄友共同創作花燈屢次得獎，今年（2026年）馬年再度奏捷，囊括台北燈節燈王與台灣燈會甲等，燈王作品「嬉遊臺北- Chill Taipei」已在北市中山堂前展區亮相，也使李宗瑞製作花燈天分與判若兩人的轉變，再度受到注意。

這組燈王作品，由北監花燈製作學習班15位受刑人共同創作，發想台北市為島國首都，腹地雖小、五臟俱全，錦繡夜景、珍饈小吃及鼎沸夜市更是聞名全球，於是以文學小說《西遊記》、近年流行的線上遊戲《黑神話：悟空》及電影《大話西遊》為靈感。

▲▼台北監獄花燈班作品「嬉遊臺北- Chill Taipei」，獲得2026年台北燈節燈王，由李宗瑞等15名受刑人共同創作，「駿馬歡騰慶豐年」獲得台灣燈會甲等，李宗瑞也參與創作，「『嘉』行傳千古『義』氣秉忠心」獲得台灣燈會優等。（圖／台北監獄提供）

▲李宗瑞與台北監獄花燈班獄友共同創作「嬉遊臺北- Chill Taipei」，獲得2026年台北燈節燈王，已是他連續第5年得獎。（圖／台北監獄提供）

作品呈現觀音菩薩、白龍馬、三藏師徒取經台北，遇上美艷蜘蛛精，一同暢遊「象山步道、臺北府城北門、流行音樂中心、101摩天大樓、美麗華摩天輪、信義商圈百貨夜市、民主廣場中正紀念堂」等在地特色景點，譜寫現代璀璨神話，獲得2026台北燈節「大型主題燈座類—社會大專組」特優(第一名)。

台北監獄今年共推出5座花燈參賽，其中「『嘉』行傳千古『義』氣秉忠心」與「駿馬歡騰慶豐年」，各獲台灣燈會優等與甲等，前者以關公騎赤兔馬為造型，搭配創新玻璃鑲嵌技法，呈現武聖氣魄，後者由李宗瑞和7位獄友合作，以駿馬歡騰、阿里山神木與蒸汽火車等造型，呈現畫框般的意象，展現自然交織人文的歷史沉澱。

▲▼台北監獄花燈班作品「嬉遊臺北- Chill Taipei」，獲得2026年台北燈節燈王，由李宗瑞等15名受刑人共同創作，「駿馬歡騰慶豐年」獲得台灣燈會甲等，李宗瑞也參與創作，「『嘉』行傳千古『義』氣秉忠心」獲得台灣燈會優等。（圖／台北監獄提供）

▲台北監獄花燈班作品「『嘉』行傳千古『義』氣秉忠心」，獲得2026年台灣燈會優等。（圖／台北監獄提供）

北監於2021年首度開辦花燈班，安排中華花燈藝術學會師資授課，獄方提供所需材料，2022年起獲得台北燈節特優、2023年台灣燈會優等及甲等、2024年台北燈節與台灣燈會雙料特優，2025年台北燈節特優與台灣燈會優等，今年5座花燈中，還有2座獲得台灣燈會佳作，全數榜上有名。

連年得獎使北監花燈班士氣高昂，獄方轉述學員心得，包括透過素描、繪畫等基本功，從最初的生澀到逐漸熟悉，從一次次失敗、再一次次重來，過程學會團隊合作、優缺互補及人際溝通，「更重要是作品完成那一刻，獲得心靈上滿足，能暫時忘卻過往的荒唐與悔恨」。

還有學員表示入監5年來學習花燈製作，「感覺自己從一介粗人，由外而內提升藝術氣質」，經由團隊合作，互相扶持、勉勵，重拾自信與希望，「不再自暴自棄，真正地認識自己、面對自己、甚至改變自己」，花燈獲獎得到肯定，更有動力矯正偏差思維，「徹底反轉過往失落人生，重新邁向未來」。

▲▼台北監獄花燈班作品「嬉遊臺北- Chill Taipei」，獲得2026年台北燈節燈王，由李宗瑞等15名受刑人共同創作，「駿馬歡騰慶豐年」獲得台灣燈會甲等，李宗瑞也參與創作，「『嘉』行傳千古『義』氣秉忠心」獲得台灣燈會優等。（圖／台北監獄提供）

▲李宗瑞參與創作「駿馬歡騰慶豐年」花燈作品，獲得2026年台灣燈會甲等。（圖／台北監獄提供）

獄方表示，願從事花燈技藝的人越來越少，監所成為延續這項文化薪傳的重鎮之一，花燈得獎的獎金不會直接分配給參與創作的受刑人，而是用於來年創作所需材料，獄方還得貼一點錢才夠。

儘管獄方強調李宗瑞只是創作成員之一，但他確實是北監花燈班創始學員之一，他從2014年10月起服刑，原本學畫反省，加入花燈班後逐漸展露天分，2022年首度參賽，就和獄友以「祥虎獻瑞慶元宵」，拿下台北燈節社會大眾組特優「燈王」殊榮。

從虎年到去年（2025年）蛇年，不少人看過李宗瑞參與創作的花燈、給他按讚，網友戲稱他是「被女人耽誤的花燈高手」，他先前透過獄方轉述心境，不僅在傳統技藝上受益良多、習得一技之長培養自信，更希望家人「看見我的改變」。

李宗瑞從2009年起流連北市夜店獵豔，先後「撿屍」30多名酒醉正妹或小模，帶回北市信義區豪宅性侵與偷拍，2012年8月到案，就失去自由至今，他偷拍的27.5GB影像檔瘋傳海內外、震驚社會，因而被稱為「淫魔富少」。他明年（2027年）有資格申請假釋，但未必立刻獲准，羊年燈會應還能看到他的作品。

