大陸 大陸焦點 特派現場

2026兩會／北京進入「兩會時間」　直擊維安全面升級、看橋員現身

▲▼兩會北京維安。（圖／記者陳冠宇攝）

▲天安門廣場至王府井一帶隨處可見警察崗。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／北京報導

隨著大陸全國兩會（人大、政協）召開的腳步越來越接近，北京也啟動了「兩會模式」，全城多處皆可見武警、特警、公安的身影，在天安門廣場周邊，查驗證件、安檢更是無所不在，維安行動全面升級。

《東森新媒體ETtoday》記者今（2）日實地前往天安門廣場周邊觀察，每個路口都設立臨時警察崗駐守，所有行人必須刷身份證件、登錄人臉，並打開隨身包包供警方檢視，才可繼續通行。較特別的是，因機器無法辨識台胞證，警察以肉眼核對人證無誤後即放行，無需進行人臉辨識。

除了安檢環節，北京警方還出動警犬，準備大量移動式柵欄、指示燈及防暴用具，並封鎖接近人民大會堂等核心區域的幾處行人地下道。不過據了解，相對於早期的大規模封路，如今兩會期間僅保留數條車道供代表和委員車輛快速通行，旅客也可照常進入天安門廣場與國家博物館等景點遊覽。

隨著各地人大代表、政協委員陸續抵達北京，位於長安街上的北京飯店作為駐地之一，目前正門口已經完全封閉，除了武警駐守，還設有拒馬，外人禁止進入。靠近飯店側門，則可見整排用於服務代表、委員的遊覽車。

位於市中心的王府井步行街，同樣隨處可見警車出沒，更有警察直接手持盾牌在商場前站崗，相當顯眼。記者離開天安門周邊後，見警率雖略降，仍可在各路口遇到身著紅衣、紅帽或紅臂帶的「朝陽群眾」志工看守秩序。

▲▼兩會北京維安。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼天安門廣場附近地下道封閉（上圖）；大量警方用具出現（下圖）。

▲▼兩會北京維安。（圖／記者陳冠宇攝）

在已近東四環的建國路一處人行天橋，出現了3位「看橋員」，他們同樣屬於朝陽群眾。其中一位看橋員告訴記者，該看守崗為24小時運作，由數組人馬輪流換班，「半夜這朝陽都有人，也得給橋上站著」，並透露北京三、四環內都有密集的「佈點」（指站崗）。

此外，近期從外地進入北京的網購包裹，都貼上「已安檢」、「已檢視」貼紙。從貼紙上可見，相關包裹的安檢由各家快遞公司自行進行。記者所收到由北京倉庫發貨的商品，則無此標示。

北京市公安局此前發布通告，為確保兩會期間北京地區的空中安全，北京市行政區全域為無人駕駛航空器管制空域，未經空中交通管理機構批准，不得在管制空域內實施無人駕駛航空器飛行活動。

通告還指出，在北京市行政區域內，禁止燃放孔明燈（台灣稱天燈）；自3月1日零時起至3月12日24時止，在北京市行政區域內，禁止升放氣球、風箏等影響飛行安全的物體。

另據北京市公安局交通管理局網站消息，為保證北京市道路交通安全與暢通，決定自3月2日0時至3月13日24時，全天禁止運載危險化學品（含劇毒化學品）車輛在北京市行政區域內道路行駛。

▲▼兩會北京維安。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼北京建國路一處天橋出現看橋員（上圖）；進北京包裹需經過安檢（下圖）。

▲▼兩會北京維安。（圖／記者陳冠宇攝）

02/28 全台詐欺最新數據

324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

