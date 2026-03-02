直擊／小米MWC火力展示「人×車×家」智慧生態系統　用AI走進日常

記者蘇晟彥／巴賽隆納報導

小米（Xiaomi）重磅亮相 MWC 2026，今年持續以 AI 驅動的「人 × 車 × 家」智慧生態系統，全面呈現 AI 技術如何大規模、深度整合至真實生活場景之中。透過此一生態系統布局，小米進一步展現從概念創新邁向實際落地應用的轉型成果，讓 AI 不再僅停留於數位介面，而是走入日常生活的實體世界，成為無所不在的智慧核心。

在 MWC 2026 現場，小米展示完整產品陣容，全面體現其智慧生態系統願景。其中以 Xiaomi 17 Series 與 Leica Leitzphone powered by Xiaomi 為核心亮點，兩款旗艦產品皆體現與徠卡在影像科技與設計層面的深度合作成果。生態系統版圖同時擴展至最新 AIoT 裝置、Xiaomi Electric Scooter 6 Series，以及完整的 米家智慧家電產品線，打造從個人裝置到居家空間的全場景智慧體驗。在智慧移動領域方面，小米亦展現其進軍智慧交通的雄心，除了帶來性能旗艦 Xiaomi SU7 Ultra 外，亦同步展示前瞻概念車 Xiaomi Vision GT，勾勒未來汽車科技的嶄新樣貌。

AI 的第一步：從螢幕走向實體世界

本屆 MWC，小米發表其最新人工智慧技術成果，象徵 AI 從數位助理進化為真實世界智慧的關鍵里程碑。AI 不再侷限於單一功能或螢幕互動，而是全面整合進「人 × 車 × 家」智慧生態系統，加速走入日常生活場景。其中重要突破為 Xiaomi Miloco（Xiaomi Local Copilot）的正式亮相。這是小米自研基礎大模型 Xiaomi MiMo 的首次實際落地應用，亦是業界首度以大型模型驅動全屋智慧系統的探索。Xiaomi Miloco 標誌著智慧家庭從單一裝置功能邁向系統級整體智慧的重大轉變。

Xiaomi Miloco 結合大型模型推理能力、多模態感知與數據分析，透過視覺與多模態智慧理解真實世界情境，並做出智慧回應。其邊緣運算與雲端協作架構，可在裝置端完成資料處理，確保敏感資料保留於本地端，強化使用者隱私與資安保障。透過學習使用者在家庭場景中的行為模式，系統可自動依據觀影、閱讀或使用手機等情境調整燈光；主動偵測家中雜物並提示掃地機器人清潔；辨識睡眠狀態與舒適度後動態調節室內溫度。使用者亦可透過自然語言對話進行複雜智慧家務設定與創意自動化操作，無需手動設定繁瑣規則。

▼小米 Vision GT首度在MWC亮相。（圖／記者蘇晟彥攝）



Xiaomi Miloco 更實現跨裝置高階協作能力，例如辨識情緒情境播放對應音樂、全屋燈光依情境調整色彩，甚至可依空間視覺元素（如花朵顏色）改變氛圍燈光。這象徵智慧家庭正式從規則式自動化邁向對話式、主動式 AI 系統，讓家成為真正具備感知與回應能力的生活環境。小米亦持續擴展 Xiaomi HyperAI 生態系，透過與 Google Gemini 合作，將 AI 能力整合至智慧型手機、車輛與智慧家居設備，提供系統級智慧體驗，而非分散於單一應用程式的功能。此統一 AI 架構帶來更自然互動、更智慧任務執行，以及更流暢的跨裝置協作。

此外，小米透過創新硬體設計開創 AI 互動新形式，包括 Xiaomi 17 Pro 與 Xiaomi 17 Pro Max 所搭載的 Dynamic Back Display。此後置顯示螢幕支援個人化視覺呈現、高畫質主鏡頭自拍即時預覽，以及沉浸式背面遊戲體驗，重新定義使用者與裝置智慧互動的方式。

小米攜手徠卡再創巔峰 重新詮釋行動攝影體驗

小米長期致力於行動影像的探索，持續提供精緻且以使用者為核心的拍攝體驗。自 2022 年與徠卡建立策略合作以來，小米不斷深化與徠卡品牌的合作。2025 年，雙方宣布全球策略影像合作升級，將原本高度成功的聯合研發模式（Joint R&D）進化為全新的「策略共創模式」（Strategic Co-Creation Model），標誌著雙方邁出決定性的一步，透過端到端深度合作，共同重新定義行動影像的未來。

在 MWC 2026 展會中，小米全球首度發表 Xiaomi 17 Ultra，這是升級合作模式下推出的首款旗艦智慧型手機。該裝置導入新一代光學系統，包括全新開發的 1 吋 LOFIC 主攝感光元件，以及業界首款通過 Leica APO 光學認證望遠鏡頭 的光學長焦變焦鏡頭，帶來夜拍表現、大光比細節解析力與長焦拍攝性能的顯著提升。

同場展出的還有 Leica Leitzphone powered by Xiaomi，代表雙方合作迄今最先進的成果。該裝置由徠卡設計團隊直接參與設計，靈感源自經典 Leica M-series 相機系列。雙色調後蓋結合皮革質感與霧面表面，不僅提升握持手感，也展現獨具辨識度的相機風格設計語彙。

推動智慧家電全球化新階段

小米同時在國際舞台上完整展出旗下主要智慧家電產品，象徵其智慧生活業務國際拓展的重要里程碑。作為「人 × 車 × 家」策略的一部分，小米正加速大型家電的全球推廣，包括空調、冰箱與洗衣機，將這些傳統被動家用設備轉化為具備智慧感知能力的終端，能理解使用者需求、主動調整並支援日常生活。

截至目前，小米智慧家電已覆蓋四大區域、14 個國家與地區，讓更多用戶能體驗完整的互聯智慧生活生態。透過 AI 技術協調各裝置運作，小米打造統一且以使用者為核心的智慧生活體驗，提升居家舒適度、效率與便利性，並持續擴展至全球市場。

建構更具責任與效率的智慧生態系統

永續發展已成為小米「人 × 車 × 家」策略中不可或缺且長期堅持的核心承諾。除了持續推動產品創新，小米亦透過智慧製造深化永續實踐。位於武漢的小米智慧家電工廠一期正式啟用，成為繼智慧型手機工廠與電動車超級工廠後，小米第三座大型智慧生產基地，象徵製造體系邁向全新里程碑。三大生產基地共同構建涵蓋智慧型手機、智慧家電與智慧電動車的整合製造系統，全面導入自動化、數位化與 AI 技術，提升生產效率與品質控管能力，並強化供應鏈整體韌性。

透過智慧製造系統，小米得以在產品全生命週期中優化資源配置、降低材料浪費與減少碳排強度，為規模化成長奠定更具永續性的基礎。小米在永續領域的努力亦獲得國際肯定，包括 MSCI 將其 ESG 評級上調至「A」級，並入選《Forbes》2025 年中國 ESG 50 強及全球最佳雇主榜單，充分展現其在責任創新與長期永續發展方面的堅定承諾。