診所女職員控偷拍！櫃台下驚見鏡頭...院長怒駁：撤文否則提告

▲牙醫診所在臉書粉絲專頁發聲明，強調並無偷拍 。（圖／翻攝診所粉絲專頁）

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區一家牙醫診所的女行政人員在社群平台Threads發文指控，診所櫃檯下方驚見詭異鏡頭，懷疑遭院長裝設監視器偷拍。中和警分局獲報後不敢大意，立即出動鑑識及科偵小隊前往採證。院長丁男則發出聲明自清，強調鏡頭是為了監控金庫，且早已斷電停用多年，雙方各執一詞，目前已進入司法程序。

上個月（2月）28日下午，簡姓女員工在網路Threads發文，以「超詭異、噁心」為題，控訴在任職的牙醫診所櫃檯電腦桌下發現攝影鏡頭。中和分局網路巡邏發現後，立即派遣員警趕到這家位在景安路的診所。鑑識人員在診所櫃檯下方的確發現一個監視器鏡頭及相關線路，警方當場查扣監視器鏡頭、線路組及丁姓負責人手機，並由科偵小隊針對診所電腦與扣案手機進行數位鑑識，以釐清是否存有不法影像。

針對女員工的指控，警方昨（1日）進一步公布初步調查結果。經檢視，監視器內部並未裝設記憶卡或SIM卡，且現場測試發現鏡頭處於未接電、未運作狀態。診所負責人丁姓院長向警方表示，診所最後一次大裝修是在13年前，監視器線路皆埋在裝潢內。他解釋，當年裝設是為了拍攝金庫，但早已無錄製。警方目前已採集相關跡證送往鑑定DNA，並針對電腦系統進行清查，初步未發現相關連結或儲存影像。

這家牙醫診所在臉書粉絲專頁發表聲明自清，強調診所是主動配合警方採證。聲明指出，鏡頭角度是正對金庫，絕無可能拍攝員工隱密部位，並要求發文員工撤除不實貼文，否則將追究損害商譽之法律責任。然而，報案人簡女仍對診所提出妨害性隱私及不實性影像罪及妨害秘密罪告訴。

中和警分局強調，目前相關證物已送往數位鑑識，將比對有無刪除紀錄或雲端存取軌跡。在真相釐清前，呼籲網友切勿過度臆測或進行人身攻擊。