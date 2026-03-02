悲慘越女！性交易3500元「被抽2300」　惡劣集團小弟馬伕全栽了

▲淡水民宅藏春色，越女賣淫1次3500「被抽走2300」血汗應召站栽了。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

新北劉姓主嫌夥同詹姓男子與陳姓計程車運將，在淡水區租下套房作為性交易機房，主打越南籍女子接客。該集團不僅抽成超吸血，單次性交易3500元，集團就抽走2300元，跑腿小弟甚至還要包辦「送保險套兼倒垃圾」的後勤服務。士林地院將負責後勤的詹男與擔任馬伕的陳男，依圖利容留性交罪分別判刑。

該應召集團分工極其細膩，提供「一條龍」式的後勤服務。除了幕後老闆劉姓主嫌外，詹姓男子擔任「大總管」，負責在每次交易後向小姐收錢、匯款繳房租，還要外送衛生紙、沐浴乳、保險套、潤滑油等消耗品，甚至得幫忙清理現場垃圾。而陳姓計程車司機則擔任專職馬伕，開車接送小姐到指定套房，偶爾也支援運送性交易備用品。

最令人咋舌的是該集團的吸血抽成比例，男客每次消費3500元，小姐僅能留下1200元，剩餘的2300元全數上繳給集團，抽成高達65.7%。而身兼收銀、打掃阿伯與運送工的詹姓男子，在不到半個月的時間內僅獲得4500元的單薄酬勞。

警方於2022年10月5日傍晚登門查緝，當場在門口堵到剛完成交易準備離去的張姓嫖客，隨後入內查扣了小姐身上的性交易所得3500元現金、人體潤滑油及透薄保險套等鐵證。

開庭時，詹男對犯行坦承不諱，並供出司機陳男的身分。然而，陳男卻矢口否認，堅稱自己是計程車司機，只是在群組隨機接到單子載客到該地點，完全不知道是在做應召機房。對於幾天後又重返該處，他更瞎扯是因為小姐說東西忘在車上，才幫忙拿過去。

不過，法官勘驗證詞與物證後，狠狠打臉其說詞。同夥詹姓男子指證，司機陳姓男子不僅幫忙送小姐，在北投的另一個機房，兩人還一起去收錢、清理垃圾，陳姓男子更曾開車載詹去簽新套房的租賃契約。

此外，法官發現，在集團LINE對話紀錄中，當詹姓男子表示備用品沒剩多少時，老闆直接點名「備用品在他（陳姓男子）那」。警方調閱計程車GPS與行車軌跡更發現，在對話紀錄提及備用品的次日，司機陳姓男子果然就開車前往淡水機房補貨。連環鐵證戳破其「單純載客」的謊言，法官更查出他先前就已有類似的妨害風化案底。

士林地院審理後，不採信司機陳姓男子漏洞百出的狡辯，考量其有前科且犯後態度不佳，判處有期徒刑4月，如易科罰金以1000元折算1日；而負責後勤、坦承犯行的詹姓男子則判處有期徒刑3月，如易科罰金以1000元折算1日，並沒收未扣案之犯罪所得4500元。全案仍可上訴。