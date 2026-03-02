　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

悲慘越女！性交易3500元「被抽2300」　惡劣集團小弟馬伕全栽了

▲▼女生發胖徵兆。（圖／Unsplash）

▲淡水民宅藏春色，越女賣淫1次3500「被抽走2300」血汗應召站栽了。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

新北劉姓主嫌夥同詹姓男子與陳姓計程車運將，在淡水區租下套房作為性交易機房，主打越南籍女子接客。該集團不僅抽成超吸血，單次性交易3500元，集團就抽走2300元，跑腿小弟甚至還要包辦「送保險套兼倒垃圾」的後勤服務。士林地院將負責後勤的詹男與擔任馬伕的陳男，依圖利容留性交罪分別判刑。

該應召集團分工極其細膩，提供「一條龍」式的後勤服務。除了幕後老闆劉姓主嫌外，詹姓男子擔任「大總管」，負責在每次交易後向小姐收錢、匯款繳房租，還要外送衛生紙、沐浴乳、保險套、潤滑油等消耗品，甚至得幫忙清理現場垃圾。而陳姓計程車司機則擔任專職馬伕，開車接送小姐到指定套房，偶爾也支援運送性交易備用品。

最令人咋舌的是該集團的吸血抽成比例，男客每次消費3500元，小姐僅能留下1200元，剩餘的2300元全數上繳給集團，抽成高達65.7%。而身兼收銀、打掃阿伯與運送工的詹姓男子，在不到半個月的時間內僅獲得4500元的單薄酬勞。

警方於2022年10月5日傍晚登門查緝，當場在門口堵到剛完成交易準備離去的張姓嫖客，隨後入內查扣了小姐身上的性交易所得3500元現金、人體潤滑油及透薄保險套等鐵證。

開庭時，詹男對犯行坦承不諱，並供出司機陳男的身分。然而，陳男卻矢口否認，堅稱自己是計程車司機，只是在群組隨機接到單子載客到該地點，完全不知道是在做應召機房。對於幾天後又重返該處，他更瞎扯是因為小姐說東西忘在車上，才幫忙拿過去。

不過，法官勘驗證詞與物證後，狠狠打臉其說詞。同夥詹姓男子指證，司機陳姓男子不僅幫忙送小姐，在北投的另一個機房，兩人還一起去收錢、清理垃圾，陳姓男子更曾開車載詹去簽新套房的租賃契約。

此外，法官發現，在集團LINE對話紀錄中，當詹姓男子表示備用品沒剩多少時，老闆直接點名「備用品在他（陳姓男子）那」。警方調閱計程車GPS與行車軌跡更發現，在對話紀錄提及備用品的次日，司機陳姓男子果然就開車前往淡水機房補貨。連環鐵證戳破其「單純載客」的謊言，法官更查出他先前就已有類似的妨害風化案底。

士林地院審理後，不採信司機陳姓男子漏洞百出的狡辯，考量其有前科且犯後態度不佳，判處有期徒刑4月，如易科罰金以1000元折算1日；而負責後勤、坦承犯行的詹姓男子則判處有期徒刑3月，如易科罰金以1000元折算1日，並沒收未扣案之犯罪所得4500元。全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
百萬網紅出國「遇戰火不敢轉機」　急退票重買
民眾恐慌性搶購！杜拜台商目擊戰火驚悚現場嘆：和平無價
越女性交易3500元「被抽2300」　集團小弟馬伕全栽了
快訊／伊朗聲明：發射飛彈攻擊以色列總理辦公室
愛莉莎莎置產遇戰火　親回應杜拜房產近況
4檔「抓去關」新名單　處置到3／16

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

診所女職員控偷拍！櫃台下驚見鏡頭...院長怒駁：撤文否則提告

悲慘越女！性交易3500元「被抽2300」　惡劣集團小弟馬伕全栽了

另涉虐2童...惡保母姊妹否認施暴　剴剴戰士怒吼：必須重判

快訊／浮洲橋機車騎士自撞倒車道　無呼吸心跳送醫搶救

毛畯珅性侵、偷拍6女童！1受害女童家屬求償1200萬　法院判賠225萬

10萬元「母親手術費」掉街頭！口罩女撿走畫面曝　失主報警追查

澎湖男刮中500萬！過年「扶正財神爺」沾喜氣　3天後爽抱頭獎

花蓮死亡車禍！小貨車機車路口相撞　女騎士頭重創送醫不治

脫褲露鳥藏卷宗！曾曬600萬現金　台南「東哥」大鬧派出所判2月

台中宣傳燈會「美貌無需多言」女警引關注　小編搞怪附IG

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

哈米尼證實身亡！32年獨裁統治畫下句號　回顧伊朗最高領袖一生

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆　動手男被壓制送辦

汐止皇兒小舖火警

統一獅韓援趙娟週迎新球季　暖心喊學妹「免煩惱」：我是1年半老屁股

巧遇村上宗隆求大谷簽名！林維恩笑談結局　與費仔寒暄左投還右投

診所女職員控偷拍！櫃台下驚見鏡頭...院長怒駁：撤文否則提告

悲慘越女！性交易3500元「被抽2300」　惡劣集團小弟馬伕全栽了

另涉虐2童...惡保母姊妹否認施暴　剴剴戰士怒吼：必須重判

快訊／浮洲橋機車騎士自撞倒車道　無呼吸心跳送醫搶救

毛畯珅性侵、偷拍6女童！1受害女童家屬求償1200萬　法院判賠225萬

10萬元「母親手術費」掉街頭！口罩女撿走畫面曝　失主報警追查

澎湖男刮中500萬！過年「扶正財神爺」沾喜氣　3天後爽抱頭獎

花蓮死亡車禍！小貨車機車路口相撞　女騎士頭重創送醫不治

脫褲露鳥藏卷宗！曾曬600萬現金　台南「東哥」大鬧派出所判2月

台中宣傳燈會「美貌無需多言」女警引關注　小編搞怪附IG

百萬網紅出國「遇戰火不敢轉機」　急退票重買：沒期望沒失望

最高30萬！台南「屋頂優先」光電年增10%　違建需申請2證明

女神AYUNi D收到台灣燈籠！學道地台語　合作拍謝少年

一到春天就提不起勁？中醫觀點教你3招找回精神

快訊／伊朗聲明：發射飛彈攻擊以色列總理辦公室

診所女職員控偷拍！櫃台下驚見鏡頭...院長怒駁：撤文否則提告

悲慘越女！性交易3500元「被抽2300」　惡劣集團小弟馬伕全栽了

直擊／小米MWC火力展示「人×車×家」智慧生態系統　用AI走進日常

台廠市值齊飛　謝金河：AI帶動台灣企業「悄悄變大了」

中俄是否會提供「伊朗」軍事支援？　陸外交部避答：無消息可供

金鐘國參訪私人動物園　杜拜土豪安排跟獅虎拔河

社會熱門新聞

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

即／婦慘死公車輪下！司機一路開回總站遭逮

喊60次不要！她控男網友性侵求償120萬吞敗

塞肛口吞115顆毒球　 2正妹灌腸10小時拉到虛脫

驚悚畫面曝！公車輾死69歲婦　司機渾然不知開回北投

亂移別人機車！　律師揭風險：這條就算你的

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆

快訊／四大神獸「馬王」法拉利　1億3500萬元拍出

即／高雄女墜3F露台亡！妹買完早餐聞噩耗淚崩

馬王內部曝光！得標哥開心比YA：比山豬王有價值

1.35億馬王得標哥身分曝！爸50萬買門票帶15歲兒朝聖

快訊／太子集團超跑開標！「四大神獸」蛙王5600萬拍出

已婚男師帶女學生摩鐵「避雨」！她提告後墜樓亡

快訊／上班快改道！　國1「4車追撞」塞爆

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

即／婦慘死公車輪下！司機一路開回總站遭逮

即時／科威特證實　多架美國戰機墜毀

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管

快訊／119萬股民嗨翻！00919配0.78元創新高　年化配息率破12％

反轉！伊朗前總統內賈德「還活著」

陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」

性感護理師IG擁萬粉　網路散布患者不堪照遭檢舉

喊60次不要！她控男網友性侵求償120萬吞敗

20歲妹有息肉！醫「從陰道進入」手術　媽嚇瘋：還沒交男友

快訊／8級強風要來了　全台下3天

伊朗新任領導層想談判　川普：我同意了

塞肛口吞115顆毒球　 2正妹灌腸10小時拉到虛脫

更多

最夯影音

更多
播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面