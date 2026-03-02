毛畯珅性侵、偷拍6女童！1受害女童家屬求償1200萬　法院判賠225萬

▲▼任職幼兒園期間涉性侵6位女童的毛畯珅，二審被高院加重改判28年8月徒刑。（圖／記者黃哲民攝，下同）

文／中央社

台北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅性侵、偷拍6名女童，最高法院判刑28年8月定讞。一名受害女童及母親提告求償1200萬元。北院判決毛男、毛母及王姓前負責人連帶賠償225萬元。可上訴。

毛畯珅於民國111年至112年間涉嫌於教室或家長接送區等地侵犯女童私密處，共6名女童受害。台北地方法院認定，毛畯珅涉對未滿14歲的女子犯強制性交罪共11罪、涉對未滿14歲的女子犯強制猥褻罪共207罪、涉以違反本人意願的方法使兒童被拍攝性影像罪共6罪，判決應執行有期徒刑28年。

台灣高等法院認為，毛畯珅涉對未滿14歲的女子犯強制性交罪共9罪、涉對未滿14歲的女子犯強制猥褻罪共203罪、涉以違反本人意願的方法使兒童被拍攝性影像罪共14罪，改判應執行28年8月。最高法院去年5月間駁回上訴定讞。

台北地檢署另查出，毛畯珅涉嫌於110年9月13日至112年7月10日間在幼兒園及其托嬰中心內，對未滿7歲的被害人共40人為違反兒童性剝削、妨害性自主、侵害性隱私等犯行，共510罪，北院去年9月間判處應執行30年徒刑，併科罰金新台幣5億元，目前由高院審理中。