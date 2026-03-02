直擊／小米超跑概念車Vision GT全球首度亮相　全場「繞一圈」搶拍

記者蘇晟彥／巴賽隆納報導

小米日前在巴賽隆納舉辦發表會，會中揭曉純電 Hypercar 概念車Xiaomi Vision Gran Turismo，緊接著在MWC2026上首次全球亮相，將整台車搬到展場並開放給媒體搶先目睹外觀（內裝不開放拍攝），但也吸引不少人駐足搶拍，開展伊始就圍成一圈搶拍。

▼純電 Hypercar 概念車Xiaomi Vision Gran Turismo在MWC2026首度亮相。（圖／記者蘇晟彥攝）



Xiaomi Vision Gran Turismo 2日在MWC小米展區正式展出，此款前瞻性純電 Hypercar 概念車，源自經典賽車遊戲系列 Gran Turismo 製作人 Kazunori Yamauchi 的邀請而打造，展現小米對未來高性能跑車設計語彙的探索與想像。展區現場，參觀者可近距離欣賞其水滴式座艙設計、雕塑感空氣力學導流通道（sculpted aerodynamic channels）、Active Wake Control System 主動尾流控制系統，以及極具辨識度的光環式尾燈設計，完整體現品牌「Sculpted by the Wind」的空氣雕塑設計哲學。

在座艙設計層面，Xiaomi Vision Gran Turismo 更提出「Sofa Racer」未來駕馭概念，透過環形一體式（continuous loop）架構整合智慧功能，例如 Xiaomi Pulse 系統，打造宛如「坐在沙發上競速」般的沉浸式駕駛體驗。同時，該概念亦全面融入小米「人 × 車 × 家」智慧生態系統，勾勒智慧移動與生活場景無縫連結的未來藍圖。

本次拍攝僅開放外觀拍攝，但沒有開放內裝拍攝，但仍可以從玻璃略為窺探大概，基本上與發表會上的資訊並無太大差異。此外，Xiaomi Vision Gran Turismo也預計會登上《跑車浪漫旅7》，如果先前Red bull的 X1 Prototype一般，玩家將可以在遊戲中體驗夢幻跑車的極致魅力。

▼本次沒有開放拍攝內裝，但可以略微從玻璃看到大致上輪廓。

