　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

直擊／小米超跑概念車Vision GT全球首度亮相　全場「繞一圈」搶拍

記者蘇晟彥／巴賽隆納報導

小米日前在巴賽隆納舉辦發表會，會中揭曉純電 Hypercar 概念車Xiaomi Vision Gran Turismo，緊接著在MWC2026上首次全球亮相，將整台車搬到展場並開放給媒體搶先目睹外觀（內裝不開放拍攝），但也吸引不少人駐足搶拍，開展伊始就圍成一圈搶拍。

▼純電 Hypercar 概念車Xiaomi Vision Gran Turismo在MWC2026首度亮相。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Xiaomi Vision Gran Turismo。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Xiaomi Vision Gran Turismo。（圖／記者蘇晟彥攝）

Xiaomi Vision Gran Turismo 2日在MWC小米展區正式展出，此款前瞻性純電 Hypercar 概念車，源自經典賽車遊戲系列 Gran Turismo 製作人 Kazunori Yamauchi 的邀請而打造，展現小米對未來高性能跑車設計語彙的探索與想像。展區現場，參觀者可近距離欣賞其水滴式座艙設計、雕塑感空氣力學導流通道（sculpted aerodynamic channels）、Active Wake Control System 主動尾流控制系統，以及極具辨識度的光環式尾燈設計，完整體現品牌「Sculpted by the Wind」的空氣雕塑設計哲學。

在座艙設計層面，Xiaomi Vision Gran Turismo 更提出「Sofa Racer」未來駕馭概念，透過環形一體式（continuous loop）架構整合智慧功能，例如 Xiaomi Pulse 系統，打造宛如「坐在沙發上競速」般的沉浸式駕駛體驗。同時，該概念亦全面融入小米「人 × 車 × 家」智慧生態系統，勾勒智慧移動與生活場景無縫連結的未來藍圖。

本次拍攝僅開放外觀拍攝，但沒有開放內裝拍攝，但仍可以從玻璃略為窺探大概，基本上與發表會上的資訊並無太大差異。此外，Xiaomi Vision Gran Turismo也預計會登上《跑車浪漫旅7》，如果先前Red bull的 X1 Prototype一般，玩家將可以在遊戲中體驗夢幻跑車的極致魅力。

▲▼ Xiaomi Vision Gran Turismo。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Xiaomi Vision Gran Turismo。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼本次沒有開放拍攝內裝，但可以略微從玻璃看到大致上輪廓。

▲▼ Xiaomi Vision Gran Turismo。（圖／記者蘇晟彥攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
百萬網紅出國「遇戰火不敢轉機」　急退票重買
民眾恐慌性搶購！杜拜台商目擊戰火驚悚現場嘆：和平無價
越女性交易3500元「被抽2300」　集團小弟馬伕全栽了
快訊／伊朗聲明：發射飛彈攻擊以色列總理辦公室
愛莉莎莎置產遇戰火　親回應杜拜房產近況
4檔「抓去關」新名單　處置到3／16

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

直擊／小米MWC火力展示「人×車×家」智慧生態系統　用AI走進日常

直擊／小米超跑概念車Vision GT全球首度亮相　全場「繞一圈」搶拍

是手機也是機器人！榮耀HONOR打造未來裝置　彈出鏡頭化身AI之眼

蘋果門市緊急備戰　新品規模傳將直逼iPhone檔期

直擊／小米巴賽隆納發表會全系列一次看　超跑概念車壓軸登場

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

哈米尼證實身亡！32年獨裁統治畫下句號　回顧伊朗最高領袖一生

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆　動手男被壓制送辦

汐止皇兒小舖火警

統一獅韓援趙娟週迎新球季　暖心喊學妹「免煩惱」：我是1年半老屁股

巧遇村上宗隆求大谷簽名！林維恩笑談結局　與費仔寒暄左投還右投

直擊／小米MWC火力展示「人×車×家」智慧生態系統　用AI走進日常

直擊／小米超跑概念車Vision GT全球首度亮相　全場「繞一圈」搶拍

是手機也是機器人！榮耀HONOR打造未來裝置　彈出鏡頭化身AI之眼

蘋果門市緊急備戰　新品規模傳將直逼iPhone檔期

直擊／小米巴賽隆納發表會全系列一次看　超跑概念車壓軸登場

百萬網紅出國「遇戰火不敢轉機」　急退票重買：沒期望沒失望

最高30萬！台南「屋頂優先」光電年增10%　違建需申請2證明

女神AYUNi D收到台灣燈籠！學道地台語　合作拍謝少年

一到春天就提不起勁？中醫觀點教你3招找回精神

快訊／伊朗聲明：發射飛彈攻擊以色列總理辦公室

診所女職員控偷拍！櫃台下驚見鏡頭...院長怒駁：撤文否則提告

悲慘越女！性交易3500元「被抽2300」　惡劣集團小弟馬伕全栽了

直擊／小米MWC火力展示「人×車×家」智慧生態系統　用AI走進日常

台廠市值齊飛　謝金河：AI帶動台灣企業「悄悄變大了」

中俄是否會提供「伊朗」軍事支援？　陸外交部避答：無消息可供

KPOP第一人！Rosé奪全英音樂獎　暖提BLACKPINK：真的很愛妳們

3C家電熱門新聞

小米Vision GT全球首度亮相

蘋果新品連發傳門市全面備戰

榮耀HONOR機器人手機藍圖曝光

LINE官方提醒快做「帳號綁定」　沒做被盜救不回

小米MWC火力展示智慧生態系統

直擊／小米發表會全系列一次看

直擊／小米17系列國際版亮相！

三星S26系列實機照搶先看！

行動電源爆炸怎麼辦？

技嘉AORUS攜手林昱珉進化！

快刪！大陸電商APP能控制用戶手機

Galaxy S26提前開賣？

強大算力是新未來！技嘉「AI PC特展」實現日常應用創造無限可能

技嘉2025 AI電競筆電全陣容亮相

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

即／婦慘死公車輪下！司機一路開回總站遭逮

即時／科威特證實　多架美國戰機墜毀

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管

快訊／119萬股民嗨翻！00919配0.78元創新高　年化配息率破12％

反轉！伊朗前總統內賈德「還活著」

陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」

性感護理師IG擁萬粉　網路散布患者不堪照遭檢舉

喊60次不要！她控男網友性侵求償120萬吞敗

20歲妹有息肉！醫「從陰道進入」手術　媽嚇瘋：還沒交男友

快訊／8級強風要來了　全台下3天

伊朗新任領導層想談判　川普：我同意了

塞肛口吞115顆毒球　 2正妹灌腸10小時拉到虛脫

更多

最夯影音

更多
播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面