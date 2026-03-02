　
地方焦點

球場到舞臺都發光　關山警那帥化身防詐代言人

▲關山員警那帥化身防詐代言人。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲關山員警那帥化身防詐代言人。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局延平分駐所警員那帥，憑藉多元才華與親和力，成為警界新生代的亮眼代表。身為警專42期畢業、花蓮布農族原住民，那帥自小隨家人搬遷至台中求學，成長歷程融合原鄉文化與都市生活，形塑出穩健卻不失創意的性格特質。

學生時期的那帥即展露運動天賦，就讀后綜高中期間，曾征戰校際籃球殿堂──JHBL。儘管在球場上身高劣勢，但他帶球節奏明快、切入靈活，外線三分球穩定精準，常在關鍵時刻挺身而出，成為球隊不可或缺的靈魂人物。這段球場洗禮，也培養了他面對壓力時的冷靜判斷與團隊精神，為日後從警生涯奠定厚實基礎。

除運動專長外，那帥亦具音樂才華，擅長吉他演奏，閒暇時常自彈自唱。憑藉溫潤嗓音與舞台魅力，他在台灣警察專科學校就讀期間，多次於校內歌唱比賽脫穎而出，屢獲佳績。音樂不僅是他抒發情感的出口，更成為與人溝通、拉近距離的橋梁。這份跨界能量，近日也轉化為防詐宣導的創新力量。

於上(2)月24日，由副縣長王志輝及警察局長林宏昇共同主持的「東警那麼帥」防詐記者會中，那帥以現代節奏風格詮釋常見的愛情詐騙陷阱，將詐騙話術融入旋律與歌詞，提醒民眾在甜言蜜語中保持警覺。創意演出一推出，旋即獲得現場媒體與來賓一致肯定，也讓防詐觀念更容易被記住、被傳唱。

關山警察分局表示，警員那帥以自身專長投入公共安全宣導，展現警察多元面向與貼近民眾的一面。未來將持續鼓勵同仁發揮個人特色，結合創意宣導，深化反詐意識，守護民眾財產與情感安全。於此再次呼籲民眾，若收到不明簡訊，或是電話，請遵循「1聽2掛3查證」的防詐三步驟，並可撥打165反詐騙專線，或是110報案電話查證，亦可至鄰近警所臨櫃諮詢，以免遭詐。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

