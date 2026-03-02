　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中俄是否會提供「伊朗」軍事支援？　陸外交部避答：無消息可供

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

美國聯手以色列發動「史詩怒火行動」空襲伊朗，成功殲滅包含最高領袖哈米尼在內的多名伊朗高層。中國外交部發言人毛寧2日在例行記者會上，被提問若伊朗有需求，中方是否會提供軍事支援。毛寧對此未做出正面回應。

據《澎湃新聞》報導，土耳其阿納多盧通訊社記者向毛寧提問，「關於中俄外交部長通話的另一個問題，如果伊朗提出請求，中俄是否考慮向伊朗提供軍事支援？通話中是否討論了這種可能性？」

毛寧回應，「關於王毅外長同俄羅斯外交部長拉夫羅夫通電話的情況，中方已經發布了消息，介紹了具體的情況。」

她強調，「我沒有更多資訊可以提供。」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

美國總統川普在台灣時間今（2日）晨（美東時間1日晚間）表示，美軍持續打擊伊朗海軍，行動至今已摧毀9艘伊朗軍艦，並將「繼續追擊其餘艦艇」，「在另一場攻擊中，我們基本上摧毀他們的海軍總部。不算這些的話，他們海軍一切都很好！」

美以砲火攻勢猛烈，伊朗傳出一所學校遭飛彈襲擊，該校舍距離先前被列為攻擊目標的「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）基地僅約600公尺。該場轟炸造成包含孩童在內至少165人死亡。伊朗官員指控這場襲擊是由美國與以色列發動；而自2月28日以來，伊朗全境在空襲中喪生的人數已累計達201人。
 

02/28 全台詐欺最新數據

百萬網紅出國「遇戰火不敢轉機」　急退票重買
民眾恐慌性搶購！杜拜台商目擊戰火驚悚現場嘆：和平無價
越女性交易3500元「被抽2300」　集團小弟馬伕全栽了
快訊／伊朗聲明：發射飛彈攻擊以色列總理辦公室
愛莉莎莎置產遇戰火　親回應杜拜房產近況
4檔「抓去關」新名單　處置到3／16

從國際法到輿論戰　美國如何拆解戰爭責任

從國際法到輿論戰　美國如何拆解戰爭責任

在美國與伊朗軍事對峙之中，外界常提出質疑，美軍在中東部署龐大兵力，為何不由美軍直接攻擊，而是讓以色列先行出手。若只從軍事能力看問題，這個安排顯得多此一舉。把焦點放在合法性結構，就會看到完全不同的戰略思考。美國不是不動手，而是透過法律層次分工，把直接責任留在以色列身上。

盤點郭正亮「3大預測」全錯　陳時奮酸反指標：反著看一定對

盤點郭正亮「3大預測」全錯　陳時奮酸反指標：反著看一定對

川普：伊朗曾2度暗殺我都失敗

川普：伊朗曾2度暗殺我都失敗

學者：出手伊朗是川普最具風險決定　全球最接近「全面失控」的時刻

學者：出手伊朗是川普最具風險決定　全球最接近「全面失控」的時刻

川普：哈米尼接班人全被炸死了！

川普：哈米尼接班人全被炸死了！

伊朗空襲美以聯合中國外交部川普毛寧

