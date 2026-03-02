　
社會 社會焦點 保障人權

10萬元「母親手術費」掉街頭！口罩女撿走畫面曝　失主報警追查

▲救命錢掉在路上！台東女子急尋拾包婦人。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲救命錢掉在路上！台東女子急尋拾包婦人。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東市一名劉姓女子，日前與妹妹籌措新台幣10萬元，準備作為母親手術費用，不料卻在短短數分鐘內遺失。該筆現金裝在小型包包內，劉女晚間開車外出接送友人時，疑似在下車過程中不慎掉落於路面，未及察覺便駕車離去，待5分鐘後發現包包不見折返尋找，已不見蹤影。

根據調閱的監視器畫面顯示，事發當時一只約10公分長的黑色小包掉落在馬路上，不久後一名戴口罩、身穿黑色外套、牛仔褲及白色鞋子的婦人行經該處，發現包包後隨即回頭拾起，隨後離開現場。此後未見該名婦人將物品送交警方或主動聯繫失主。

本案發生於台東市傳廣路，上週六晚間7點多，劉女原本準備接送友人，未料因一時疏忽，將裝有10萬元現金的包包遺落。她發現遺失後立即返回現場搜尋，並調閱周邊監視器，才確認包包已遭人撿走。

劉女事後在社群平台張貼監視器畫面，懇請拾得者歸還這筆「救命錢」，並希望附近民眾協助提供線索，但至今未獲回應。由於母親週一即將進行手術，她只得緊急向親友借款應急，盼能度過難關。

警方表示，民眾若拾獲他人遺失財物，應儘速送交鄰近派出所或報請警方處理；若明知為他人遺失物而據為己有，已涉及侵佔遺失物罪嫌，警方將依法偵辦。

02/28 全台詐欺最新數據

強化中高齡與新住民就業力　台東縣開辦證照班3月份報名開跑

強化中高齡與新住民就業力　台東縣開辦證照班3月份報名開跑

為協助中高齡者、新住民及二度就業婦女等特定對象提升就業競爭力，強化專業技能與第二專長，台東縣政府依據在地產業發展需求與族群特性，規劃多元職類職業訓練課程，推出「中餐素食證照班」及「鉤針編織證書班」，即日起陸續開放報名。縣府社會處表示，課程以證照取得為導向，結合理論與實務操作，並融入就業與創業輔導內容，協助學員強化專業能力與職場適應力，順利銜接就業機會，歡迎符合資格民眾把握機會踴躍參加。

深耕高端市場！饒慶鈴赴港拓銷　直擊鳳梨釋迦通路上架表現

深耕高端市場！饒慶鈴赴港拓銷　直擊鳳梨釋迦通路上架表現

最強閱讀補給站登場　台東圖書館青少年閱讀區、漫畫區3/5開放

最強閱讀補給站登場　台東圖書館青少年閱讀區、漫畫區3/5開放

夜行更要慢看停　長濱分駐所走進社區暖心宣導行人安全

夜行更要慢看停　長濱分駐所走進社區暖心宣導行人安全

灌救26小時投水34噸　知本濕地火警終撲滅　

灌救26小時投水34噸　知本濕地火警終撲滅　

台東救命錢拾包婦人現金遺失手術費

