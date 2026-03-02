科技男「婚後窮的像狗」40K妻卻爽爆！　兩派吵翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

一名科技業人夫控訴，婚後與護理師妻子共同買房，雖負擔比例約為6比4，但加上房貸、車貸及生活雜支後，自己每月薪水幾乎「見底」；反觀妻子還能頻繁換手機、做美甲、喝手搖飲，讓他自嘲「窮的跟狗一樣」。此文一出引發熱烈討論，不少網友感嘆，這是現代男性的縮影。

網友在Dcard透露，自己任職於科技業，月薪55K、年薪約80萬元，妻子則是月領40K的護理師。兩人共同登記買房，每月房貸加水電管理費約4.5萬元，他負擔2.5萬元，另外還要獨自扛下每月1.3萬元的車貸。

扣除保險與生活開銷後，他月底幾乎沒錢，只能靠獎金存錢，反觀妻子卻能爽過日子。原PO不禁怨嘆，自己5年才換一次手機，平常渴了只喝水，忍不住詢問「沒有男生跟我一樣，結婚後窮的跟狗一樣？」

PO文引發兩極反應，有人同情原PO處境，也有人認為這是理財選擇的問題，「這不是你忍出來還是慣出來的嗎」、「現在狀況不是都這樣嗎？女生過很爽，男生苦哈哈」、「有沒有可能也是她省出來才能做的消費？」「光車子就很燒錢，養不起新車怪得了誰」、「離婚把房子車子賣一賣，過你的爽日子去吧」、「有沒有想過，她可能都沒存錢」、「可是房地產是共有的，其實也算AA了」、「如果你婚前知道會這樣，你還會結婚嗎？我在笑」。

除了檢討支出，不少網友也直言，55K的薪資要在雙北或竹科周邊養房、養車確實吃力，建議原PO應想辦法增加收入，或調整通勤方式。