　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

WBC球迷赴日觀賽注意！　關東3日起可能迎「警報級大雪」

▲▼日本大雪,日本下雪,金閣寺雪化妝。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本關東地區不排除3日起迎來警報級大雪。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

受到本州南岸東移的低氣壓影響，日本關東甲信地區從明天3日到4日將迎來大範圍降雪，山區恐出現大雪，若氣溫比預期更低，連東京都23區平地都可能積雪，交通衝擊在所難免。近期有意前往東京觀看世界棒球經典賽的球迷務必留意天氣變化，做好因應準備。

根據日本氣象協會預報，伴隨鋒面的低氣壓系統正朝東北東方向移動，關東甲信地區從2日開始就會陸續降雨，3日白天雨勢將擴大到廣泛區域。由於低氣壓不斷引進冷空氣，山區及鄰近地帶的降水型態將從雨轉為雪，海拔較高區域更可能遭逢大雪侵襲。如果地面溫度下滑幅度超乎預期，東京多摩地區甚至23區都會面臨積雪狀況。

根據預測，2日中午12時到3日中午12時的24小時降雪量，關東北部山地可能累積10公分、甲信地方5公分、箱根至多摩秩父一帶3公分、關東北部平地1公分。

3日中午12時至4日中午12時的時段，降雪量將大幅增加，關東北部山地上看40公分、甲信地方30公分、關東北部平地與箱根多摩秩父地區各10公分，連關東南部平地都可能出現1公分積雪。氣象當局警告，一旦實際溫度低於預測值，部分地區恐達到「警報級大雪」標準。

由於WBC東京賽事即將登場，計畫前往觀賽的球迷更要格外當心。最需注意的時段包括3日傍晚下班尖峰，以及4日清晨上班通勤時間，這兩個時段極可能因為積雪或路面結冰造成嚴重交通阻塞。民眾出門前應預留充裕移動時間，隨時掌握大眾運輸系統的最新營運狀態。

這波降雪屬於濕雪型態，雪的重量可能導致電線斷裂或樹木倒塌，積雪量大的區域還須防範雪崩危險。自行開車的民眾務必更換雪胎，行駛時避免急踩油門或緊急煞車，保持平常2倍以上的安全車距；橋樑路面與隧道進出口容易結冰，需要提高戒備。至於機車和自行車等二輪車輛，因為打滑風險極高，強烈建議這段期間暫停騎乘。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
越女性交易3500元「被抽2300」　集團小弟馬伕全栽了
快訊／伊朗聲明：發射飛彈攻擊以色列總理辦公室
愛莉莎莎置產遇戰火　親回應杜拜房產近況
4檔「抓去關」新名單　處置到3／16
直擊／小米超跑概念車Vision GT全球首度亮相
入夜冷空氣南下變天　明後天全台降溫有雨
法拉利馬王「拍賣身價翻倍」　原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／伊朗聲明：發射飛彈攻擊以色列總理辦公室

法國外長：準備好參與海灣國家防禦行動　伊朗必須讓步

伊朗宣稱「核設施遇襲」？國際原能總署：無破壞跡象

WBC球迷赴日觀賽注意！　關東3日起可能迎「警報級大雪」

伊朗555人慘死！美以2天「空襲131城市」　紅新月會曝最新數字

逃出中東！杜拜富豪「瘋湧這城市」　飛歐洲包機飆破1100萬

以色列嗆剷除「真主黨領導人」　防長：攻擊以國將付出代價

德國考慮加入「與伊朗的戰爭」　以媒：不排除直接參與轟炸

伊朗曾「暗殺川普」2次都失敗！　他自爆：我先下手為強

快訊／多架美國戰機失事墜毀　科威特國防部證實了

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

哈米尼證實身亡！32年獨裁統治畫下句號　回顧伊朗最高領袖一生

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆　動手男被壓制送辦

汐止皇兒小舖火警

統一獅韓援趙娟週迎新球季　暖心喊學妹「免煩惱」：我是1年半老屁股

巧遇村上宗隆求大谷簽名！林維恩笑談結局　與費仔寒暄左投還右投

快訊／伊朗聲明：發射飛彈攻擊以色列總理辦公室

法國外長：準備好參與海灣國家防禦行動　伊朗必須讓步

伊朗宣稱「核設施遇襲」？國際原能總署：無破壞跡象

WBC球迷赴日觀賽注意！　關東3日起可能迎「警報級大雪」

伊朗555人慘死！美以2天「空襲131城市」　紅新月會曝最新數字

逃出中東！杜拜富豪「瘋湧這城市」　飛歐洲包機飆破1100萬

以色列嗆剷除「真主黨領導人」　防長：攻擊以國將付出代價

德國考慮加入「與伊朗的戰爭」　以媒：不排除直接參與轟炸

伊朗曾「暗殺川普」2次都失敗！　他自爆：我先下手為強

快訊／多架美國戰機失事墜毀　科威特國防部證實了

最高30萬！台南「屋頂優先」光電年增10%　違建需申請2證明

女神AYUNi D收到台灣燈籠！學道地台語　合作拍謝少年

一到春天就提不起勁？中醫觀點教你3招找回精神

快訊／伊朗聲明：發射飛彈攻擊以色列總理辦公室

診所女職員控偷拍！櫃台下驚見鏡頭...院長怒駁：撤文否則提告

悲慘越女！性交易3500元「被抽2300」　惡劣集團小弟馬伕全栽了

直擊／小米MWC火力展示「人×車×家」智慧生態系統　用AI走進日常

台廠市值齊飛　謝金河：AI帶動台灣企業「悄悄變大了」

中俄是否會提供「伊朗」軍事支援？　陸外交部避答：無消息可供

黑熊被關熊膽農場27年　重獲自由「仰望藍天」嘴角上揚

74歲還在信義區夜店嗨！　比莉一拿麥克風…全場暴動

國際熱門新聞

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

即時／科威特證實　多架美國戰機墜毀

反轉！伊朗前總統內賈德「還活著」

伊朗新任領導層想談判　川普：我同意了

伊朗護衛艦遭擊沉！美：放下武器棄船

川普認了！　美軍恐面臨「更多人犧牲」

伊朗：美軍死傷已破560人　6名CIA高官亡

伊朗稱向美航母射彈　美軍嗆：根本沒中

伊朗放話「刺穿美國心臟」　阿曼近海油輪遭襲

說服川普下令空襲伊朗　背後2大推手

德國考慮加入「與伊朗的戰爭」

杜拜富豪出逃　包機飆破1100萬

伊朗再轟！杜拜傳爆炸聲　以色列警報響

更多熱門

相關新聞

大谷扛2棒DH、菊池先發　日本先發出爐

大谷扛2棒DH、菊池先發　日本先發出爐

距離2026年世界棒球經典賽（WBC）首戰對決台灣僅剩 4天，由井端弘和總教練領軍的日本代表隊「侍Japan」，今日（2日）正式在大阪京瓷巨蛋迎來對戰歐力士猛牛的熱身賽，隨著大聯盟組成員參戰，日本隊排出以大谷翔平、鈴木誠也為核心的豪華打線，先發投手則是效力天使隊的菊池雄星。

WBC棒球熱搜單週破10萬次　電商推Taiwan T集氣應援

WBC棒球熱搜單週破10萬次　電商推Taiwan T集氣應援

台韓戰先發熱門傳傷情！郭彬指甲裂開

台韓戰先發熱門傳傷情！郭彬指甲裂開

才木浩人指叉狂飆金慧成驚呼

才木浩人指叉狂飆金慧成驚呼

阪神監督讚李政厚擊球聲就知實力

阪神監督讚李政厚擊球聲就知實力

關鍵字：

日韓要聞關東降雪東京積雪WBC賽事交通警戒雪崩風險2026WBC

讀者迴響

熱門新聞

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

即／婦慘死公車輪下！司機一路開回總站遭逮

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

即時／科威特證實　多架美國戰機墜毀

4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管

快訊／119萬股民嗨翻！00919配0.78元創新高　年化配息率破12％

反轉！伊朗前總統內賈德「還活著」

陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」

性感護理師IG擁萬粉　網路散布患者不堪照遭檢舉

喊60次不要！她控男網友性侵求償120萬吞敗

20歲妹有息肉！醫「從陰道進入」手術　媽嚇瘋：還沒交男友

快訊／8級強風要來了　全台下3天

伊朗新任領導層想談判　川普：我同意了

黃金大暴走！伊朗戰火炸出53年最長多頭　華爾街飆喊6300美元

更多

最夯影音

更多
播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面