WBC球迷赴日觀賽注意！　關東3日起可能迎「警報級大雪」

▲日本關東地區不排除3日起迎來警報級大雪。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

受到本州南岸東移的低氣壓影響，日本關東甲信地區從明天3日到4日將迎來大範圍降雪，山區恐出現大雪，若氣溫比預期更低，連東京都23區平地都可能積雪，交通衝擊在所難免。近期有意前往東京觀看世界棒球經典賽的球迷務必留意天氣變化，做好因應準備。

根據日本氣象協會預報，伴隨鋒面的低氣壓系統正朝東北東方向移動，關東甲信地區從2日開始就會陸續降雨，3日白天雨勢將擴大到廣泛區域。由於低氣壓不斷引進冷空氣，山區及鄰近地帶的降水型態將從雨轉為雪，海拔較高區域更可能遭逢大雪侵襲。如果地面溫度下滑幅度超乎預期，東京多摩地區甚至23區都會面臨積雪狀況。

根據預測，2日中午12時到3日中午12時的24小時降雪量，關東北部山地可能累積10公分、甲信地方5公分、箱根至多摩秩父一帶3公分、關東北部平地1公分。

3日中午12時至4日中午12時的時段，降雪量將大幅增加，關東北部山地上看40公分、甲信地方30公分、關東北部平地與箱根多摩秩父地區各10公分，連關東南部平地都可能出現1公分積雪。氣象當局警告，一旦實際溫度低於預測值，部分地區恐達到「警報級大雪」標準。

由於WBC東京賽事即將登場，計畫前往觀賽的球迷更要格外當心。最需注意的時段包括3日傍晚下班尖峰，以及4日清晨上班通勤時間，這兩個時段極可能因為積雪或路面結冰造成嚴重交通阻塞。民眾出門前應預留充裕移動時間，隨時掌握大眾運輸系統的最新營運狀態。

這波降雪屬於濕雪型態，雪的重量可能導致電線斷裂或樹木倒塌，積雪量大的區域還須防範雪崩危險。自行開車的民眾務必更換雪胎，行駛時避免急踩油門或緊急煞車，保持平常2倍以上的安全車距；橋樑路面與隧道進出口容易結冰，需要提高戒備。至於機車和自行車等二輪車輛，因為打滑風險極高，強烈建議這段期間暫停騎乘。