社會 社會焦點 保障人權

澎湖男刮中500萬！過年「扶正財神爺」沾喜氣　3天後爽抱頭獎

▲刮刮樂頭獎500萬獎落澎湖，不少民眾慕名而來，店家生意大漲。（圖／記者陳洋翻攝）

▲刮刮樂頭獎500萬獎落澎湖，不少民眾慕名而來，店家生意大漲。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋、葉品辰／澎湖報導

今年春節期間不少民眾試手氣買彩券與刮刮樂，如今傳出好消息，一名50多歲男子在2月28日刮中面額500元的「鑽很大」刮刮樂頭獎500萬元，成為澎湖今年首張頭彩得主。彩券行得知中獎後，特地在門口放鞭炮慶祝，這也是店家開業以來第一次開出500萬大獎，消息一出，不少民眾慕名而來，希望能沾沾喜氣。

店家回憶，中獎當天正好下著雨，這名男子走進店內購買刮刮樂，看起來像是生面孔，疑似過年返鄉的遊子。其實他早在2月25日就曾上門購買2000元刮刮樂，當時未中獎；期間還因看到店內財神爺公仔傾倒，好心幫忙扶正。沒想到隔了3天再度上門，原本想買同樣2000元面額卻已售罄，在老闆建議下改買500元的「鑽很大」，現場刮開後由店家透過兌獎機確認，竟幸運刮中頭獎500萬元，當場又驚又喜。

據了解，「鑽很大」刮刮樂於2月24日發行，全台限量400萬張，頭獎500萬元僅有4個名額，中獎機率相當低。店家表示，2月28日就刮出其中一張頭獎，真的相當幸運；這兩天生意也明顯比平時熱絡。適逢元宵節將至，預料還會有一波返鄉人潮，店家也笑說，希望財神爺能繼續眷顧，再把好運留在澎湖。

