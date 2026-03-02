　
地方 地方焦點

南消進駐南紡購物中心　強化第一線急救應變力

▲南消於南紡購物中心辦理員工CPR與AED急救訓練，強化第一線應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

▲南消於南紡購物中心辦理員工CPR與AED急救訓練，強化第一線應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大型百貨人潮川流不息，意外卻往往發生在一瞬間，為強化第一線人員緊急應變能力，台南市政府消防局後甲消防隊於3月2日在南紡購物中心東光舞台辦理員工急救教育訓練，針對CPR心肺復甦術、AED自動體外心臟去顫器操作及哈姆立克法進行專業講解與實作演練，提升商場自救與互救能力。

▲南消於南紡購物中心辦理員工CPR與AED急救訓練，強化第一線應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

後甲分隊表示，購物中心屬於人潮密集場所，一旦發生突發性心跳停止或異物哽塞，現場人員是否能在第一時間正確處置，往往決定生死關鍵。此次課程由消防人員逐步說明CPR標準流程，包括意識確認、啟動通報機制、胸外按壓姿勢與頻率控制等重點，並安排員工分組操作安妮模型，確保按壓深度與節奏符合標準。

▲南消於南紡購物中心辦理員工CPR與AED急救訓練，強化第一線應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

針對商場內既有AED設備，消防人員也實地說明裝置位置確認、電極貼片正確放置方式及依語音指示操作流程，讓員工熟悉操作步驟，降低緊急狀況下的慌亂。消防隊強調，正確CPR搭配AED使用，可大幅提升患者存活率，「及早介入」就是搶救生命的黃金原則。

▲南消於南紡購物中心辦理員工CPR與AED急救訓練，強化第一線應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

此外，課程也納入哈姆立克法教學，清楚說明成人與兒童哽塞處置差異，並提醒嬰幼兒應採拍背壓胸方式施救，避免錯誤施力造成二次傷害。透過情境模擬演練，讓員工在壓力下學會判斷與處理，提升實戰反應能力。

▲南消於南紡購物中心辦理員工CPR與AED急救訓練，強化第一線應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

台南市政府消防局第七大隊長石家源表示，公共場所第一線人員的即時應變能力至關重要，尤其在商場這類高人流環境，更需平時扎實訓練，才能在突發事件發生時冷靜應對、爭取黃金救援時間。

▲南消於南紡購物中心辦理員工CPR與AED急救訓練，強化第一線應變能力。（記者林東良翻攝，下同）
消防局長楊宗林指出，緊急救護成功關鍵在於「及早發現、及早施救」，期盼透過持續推動教育訓練，讓急救觀念融入工作場域與日常生活，建構更完善的公共安全防護網。

市長黃偉哲也勉勵參與人員，將所學帶回家庭與社區，讓急救知識不只停留在課堂，而是成為守護彼此的實際力量，共同營造安心、安全的生活環境。

