全台僅2成國中生能睡8小時！天天考3到5科　57%學習疲勞

▲國中生近6成長期學習疲勞，僅2成能每日睡滿8小時。（圖／CFP）

雙北明星私立國中入學考試在即，部分學校錄取率甚至低至個位數，競爭激烈程度不亞於頂尖大學。兒福聯盟今（2）日發布《2026台灣國中生學習壓力調查報告》，指出全台近5成7國中生，處於中等以上學習疲勞狀態，重度疲勞比例更攀升至19.2%，創下15年來新高。兒盟呼籲，心理支持年齡應下修至12歲。

▲兒福聯盟發布調查，台灣國中生學習疲勞惡化趨勢明顯。（圖／兒福聯盟）



●每5人就有1人學習過勞

調查顯示，台灣國中生學習疲勞惡化趨勢明顯，重度疲勞比例由2011年的15.3%升至2026年的19.2%，等於每5名學生就有1人學習過勞。近5成7學生處於中等以上疲勞狀態。

學習疲勞與成績呈顯著相關，成績中後段與倒數學生的重度疲勞比例高達24.1%，遠高於前段學生的16.9%，顯示學業受挫者承受更劇烈壓力。

▲近3成（28%）國中生曾因課業壓力產生自傷念頭。（圖／兒福聯盟）

更令人憂心的是，近3成（28%）國中生曾因課業壓力產生自傷念頭，但有24.6%學生在遇到困擾時選擇完全不求助。即使願意對外求助，轉向生成式AI（15.2%）與網友（10%）的比例，均高於向老師（9.8%）與輔導老師（6%）。

●密集考試＋長通勤 僅2成睡滿8小時

調查指出，高壓學習環境已嚴重影響學生作息，有64.7%學生「每日考3至5科」，16.8%「單日超過6科」。僅20.8%學生睡眠達建議的8小時，19.5%甚至不足6小時。

▲國中生壓力來源。（圖／兒福聯盟）



私立國中學生的作息失衡更為顯著，每日通勤「超過1小時」的私校生比例為23.8%，是公校近5倍；58.5%私校生晚上7點後才離校，公校僅5%。睡眠不足7小時比例私校為54.4%，亦高於公校44.3%。

▲私立國中學生的作息失衡更為顯著。（圖／兒福聯盟）

●成績主宰情緒 44%感受「條件式關愛」

67.6%學生認為成績未達自我期待，51%坦言分數會直接影響一整天心情。私校生「擔心成績落後」與「害怕被看不起」比例（69.9%、46.6%）均高於公校。

家庭支持也出現成績導向傾向，44.4%學生認為成績不理想時，家長的關注會下降，顯示部分家庭存在「條件式關愛」氛圍。

▼國中生壓力來源，超過4成感受條件式的關愛。（圖／兒福聯盟）

●私校資源優勢明顯 家長在壓力與品質間權衡

儘管壓力沉重，私校在校園滿意度指標上仍優於公校，包括活動豐富度（4.1分）、環境設備（3.6分）、課程多元性（3.6分）、同儕友善度（3.8分），均高於公校評分。

兒盟指出，私校資源優勢吸引家長投入競爭，但高壓環境也可能削弱孩子身心健康，選校時應充分與孩子討論，而非單方面決定。

▼國中生壓力來源，包括同儕競爭。（圖／兒福聯盟）

●教師支持低於國際平均 師資流動加重適應負擔

調查發現，36.6%學生最近一學期遇到老師流動，41.5%表示學習受到影響。公校教師流動比例達38%，高於私校23.3%。

僅38.6%學生認為獲得教師高度支持，低於國際平均44.5%，且成績後段學生獲得支持比例更低（34.3%），顯示校園仍存在以成績區分資源的情況。

▲兒福聯盟發布三大呼籲。（圖／兒福聯盟）

●兒盟三大呼籲：心理支持年齡下修至12歲

針對調查結果，兒盟提出三項建議：

一、家長與孩子共同討論升學選擇，評估身心承受度與競爭適應力。

二、強化校園與家庭支持系統，避免以成績作為關愛與資源分配標準。

三、政府應將「青壯世代心理健康支持方案」適用年齡下修至12歲，及早介入青少年心理困擾。

兒盟指出，14歲以下兒少自殺通報比例已由2015年的1.3%攀升至2024年的7.9%，增幅超過6倍。若不及早建立支持網絡，升學競爭恐持續壓縮孩子的身心空間。