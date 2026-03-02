存摺好幾年沒刷「不補登會怎麼樣？」　網曝1功用超重要

▲存摺沒補登會怎麼樣？（示意圖／記者劉昌松攝）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有越來越多人會下載銀行、郵局的App，方便轉帳、查閱相關資料，相當方便，也因此，近日就有網友想知道，既然大家都已經很習慣使用網銀App了，那還有必要刷存摺嗎？存摺很久沒刷會怎麼樣？事實上，大部分的人都覺得影響不大，但如果有需要申請貸款等需求，可能就得請銀行幫忙調明細。

存摺好幾年沒刷，不補登有關係嗎？

有網友近日透過社群平台發文表示，他之前大掃除時，才發現存摺已經好幾年沒有補登了，既然現在大家都是使用網銀App，那很久沒有登存摺，有沒有關係？

對於存摺沒補登，不少網友都表示，「我三年沒刷，直接幫我濃縮，這年頭都用網銀了」、「超過100比會合成1筆啊，沒用過嗎」、「我都沒刷耶，看網路的紀錄」、「我上次刷超久，超丟臉」、「我也好幾年沒刷，如果內容都不是很重要，下次櫃檯辦業務直接濃縮就好，簡單又快，還不用換新本子」。

以郵局舉例，100筆沒刷會合併成1筆

根據中華郵政官網，為了減少臨櫃登摺、換簿作業時間，「凡存簿帳戶未登摺筆數累計達100筆，本公司將自動合併為1筆「彙總登摺」資料。查詢彙總登摺交易詳情，可於本公司網路郵局、網路ATM或臨櫃辦理。」而各家銀行也有類似規定。

據了解，在一般的情況下，沒有補登也不會造成太大的影響，不過先前也有網友曾指出，存摺有著「留存備查」的重要功用，若有申請貸款等需求，可能會需要提供近幾年的存摺，要是濃縮成一筆，就得請銀行幫忙調明細了。