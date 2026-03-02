具雙重黨籍？　徐欣瑩辦公室反駁：荒謬指控根本挑戰選民智商

▲國民黨立委徐欣瑩。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢，爭取黨內提名參選2026新竹縣長競爭激烈，今傳徐恐暗藏「中華梅花黨」黨籍，由於國民黨不允許雙重黨籍，倘若指控屬實，徐恐被拔除參選資格。對此，徐欣瑩辦公室回應，徐欣瑩絕對沒有雙重黨籍，黨內初選至今，處處充滿陰謀，連如此荒謬的指控都拿來操作，根本是挑戰選民智商。

根據國民黨黨規，黨員加入其他政黨者，得處以撤銷黨籍或開除黨籍之處分，但《周刊王CTWANT》報導，妙天大弟子蔡宥祥過去曾經是徐欣瑩創立的民國黨不分區立委候選人，中華梅花黨成立後擔任黨主席，知情人士指出有親友被要求加入梅花黨，並希望在入黨推薦人欄位中寫上徐欣瑩的名字，質疑「如果徐欣瑩不是黨內人士，如何具備推薦人資格」，甚至可能是黨內核心要角。

對此，徐欣瑩辦公室發言人徐維遠2日表示，報導指涉「雙重黨籍」部分完全是子虛烏有，內容毫無根據，徐欣瑩絕對沒有雙重黨籍。徐維遠說，黨內初選至今，處處充滿陰謀，連如此荒謬的指控都拿來操作，顯見是沒有招了，根本是挑戰選民智商。

徐維遠也說，徐欣瑩從政以來是「得道多助」，從擔任議員到立委，各方都有很多朋友主動幫忙，就是希望「正派挺正派、清流挺清流」，高度肯定徐欣瑩清廉、正直的政治理念，對此他們表達高度感激。