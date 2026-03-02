　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

具雙重黨籍？　徐欣瑩辦公室反駁：荒謬指控根本挑戰選民智商

▲國民黨立委徐欣瑩。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委徐欣瑩。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢，爭取黨內提名參選2026新竹縣長競爭激烈，今傳徐恐暗藏「中華梅花黨」黨籍，由於國民黨不允許雙重黨籍，倘若指控屬實，徐恐被拔除參選資格。對此，徐欣瑩辦公室回應，徐欣瑩絕對沒有雙重黨籍，黨內初選至今，處處充滿陰謀，連如此荒謬的指控都拿來操作，根本是挑戰選民智商。

根據國民黨黨規，黨員加入其他政黨者，得處以撤銷黨籍或開除黨籍之處分，但《周刊王CTWANT》報導，妙天大弟子蔡宥祥過去曾經是徐欣瑩創立的民國黨不分區立委候選人，中華梅花黨成立後擔任黨主席，知情人士指出有親友被要求加入梅花黨，並希望在入黨推薦人欄位中寫上徐欣瑩的名字，質疑「如果徐欣瑩不是黨內人士，如何具備推薦人資格」，甚至可能是黨內核心要角。

對此，徐欣瑩辦公室發言人徐維遠2日表示，報導指涉「雙重黨籍」部分完全是子虛烏有，內容毫無根據，徐欣瑩絕對沒有雙重黨籍。徐維遠說，黨內初選至今，處處充滿陰謀，連如此荒謬的指控都拿來操作，顯見是沒有招了，根本是挑戰選民智商。

徐維遠也說，徐欣瑩從政以來是「得道多助」，從擔任議員到立委，各方都有很多朋友主動幫忙，就是希望「正派挺正派、清流挺清流」，高度肯定徐欣瑩清廉、正直的政治理念，對此他們表達高度感激。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
WBC球迷赴日觀賽注意！　關東3日起可能迎「警報級大雪」
伊朗555人慘死！　最新數字曝
杜拜富豪「瘋湧這城市」　飛歐洲包機飆破1100萬
郵件運送受影響　中華郵政：寄往17國將嚴重延誤
LINE訊息被收回！　網紅曝神招「破解了」
德國考慮加入戰爭！　以媒：不排除直接參與轟炸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

具雙重黨籍？　徐欣瑩辦公室反駁：荒謬指控根本挑戰選民智商

美國亞太經濟合作高階官員訪台　表達支持台灣有意義參與國際

鄒族頭目幫取名「一查竟是山豬」？　蔡易餘：美麗的誤會

盧秀燕訪美前夜宴藍委談軍購　羅廷瑋曝：美方意見應是9000億元

遭爆曾收中企高管外甥政治獻金　劉世芳親還原時序：均依法申報

藍白會前會敲定合作三部曲！13日辦共同政見發表會　4縣市試行

盤點郭正亮「3大預測」全錯　陳時奮酸反指標：反著看一定對

李貞秀切結書沒勾雙重國籍！劉世芳：正向立院查證　若屬實請立院處理

學者：出手伊朗是川普最具風險決定　全球最接近「全面失控」的時刻

幕後／軍購版本分歧、「三顆太陽」拉扯　藍青壯派盼韓國瑜出手

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

哈米尼證實身亡！32年獨裁統治畫下句號　回顧伊朗最高領袖一生

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆　動手男被壓制送辦

汐止皇兒小舖火警

統一獅韓援趙娟週迎新球季　暖心喊學妹「免煩惱」：我是1年半老屁股

巧遇村上宗隆求大谷簽名！林維恩笑談結局　與費仔寒暄左投還右投

具雙重黨籍？　徐欣瑩辦公室反駁：荒謬指控根本挑戰選民智商

美國亞太經濟合作高階官員訪台　表達支持台灣有意義參與國際

鄒族頭目幫取名「一查竟是山豬」？　蔡易餘：美麗的誤會

盧秀燕訪美前夜宴藍委談軍購　羅廷瑋曝：美方意見應是9000億元

遭爆曾收中企高管外甥政治獻金　劉世芳親還原時序：均依法申報

藍白會前會敲定合作三部曲！13日辦共同政見發表會　4縣市試行

盤點郭正亮「3大預測」全錯　陳時奮酸反指標：反著看一定對

李貞秀切結書沒勾雙重國籍！劉世芳：正向立院查證　若屬實請立院處理

學者：出手伊朗是川普最具風險決定　全球最接近「全面失控」的時刻

幕後／軍購版本分歧、「三顆太陽」拉扯　藍青壯派盼韓國瑜出手

受困杜拜耳聞爆炸聲、目擊受損飯店　台人心願「只想趕快回家」　

澎湖男刮中500萬！過年「扶正財神爺」沾喜氣　3天後爽抱頭獎

猛男健身「吸不到氣」險喪命！蘇一峰曝原因：用藥時機錯了

全紅嬋同鄉師妹！　「13歲跳水新星」蔣林靜跨過400分門檻奪冠

WBC球迷赴日觀賽注意！　關東3日起可能迎「警報級大雪」

大谷翔平扛2棒DH、鈴木誠也移防中外野　WBC日本隊熱身戰超豪華打線出爐！

USMCA重談判牽動汽車產業主神經　估今年全球新能源車銷量年增14%

台灣燈會定點舉辦納2大考量　最快2029年變革

花蓮死亡車禍！小貨車機車路口相撞　女騎士頭重創送醫不治

Metacritic：絕不收錄AI生成的評測文章　違規媒體將永久終止合作

【走心了】小正太被誤認成妹妹　瞬間破防氣噗噗喊：我不玩了

政治熱門新聞

王惠美柔軟身段賴清德也服了　傳卸任縣長入閣倒數

公車輾斃北市老婦　大都會客運發聲了

中東局勢緊張　外交部：6國旅遊警示燈上調為「橙色」

郭正亮：哈米尼故意殉教、美國不講武德　川普國內外都搞翻看怎收尾

謝家姊弟角力只是煙霧彈　傳找「他」選彰化縣長

作家分析：中俄不敢幫忙「伊朗註定挨打」　恐攻將成報復方式

學者：出手伊朗是川普最具風險決定　全球最接近「全面失控」的時刻

應佳妤談228　「把暴徒當烈士是我們要的正義嗎」

派系鬥爭？綠高雄議員參選人遭爆涉詐保險金

綠促蔣萬安以蔣家後代為228道歉　藍營反擊

美智庫學者：伊朗問題全關乎中國　等於移除北京在台海劇本的棋子

外甥遭爆賺紅錢　劉世芳昔轟藍白「吃台灣米、做中國鬼」片段遭挖出

中國撤僑納台胞證　綠委示警：關西機場事件已操作過

伊朗能穩住局面給予美國反擊？　邱毅：我是比較悲觀的

更多熱門

相關新聞

盧秀燕訪美前夜宴藍委談軍購　羅廷瑋曝：美方意見應是9000億元

盧秀燕訪美前夜宴藍委談軍購　羅廷瑋曝：美方意見應是9000億元

台中市長盧秀燕3月中將訪美，傳此行是有意解決三大問題，包括對美軍購態度、藍營內部的疑美論等，且日前也夜宴包含羅廷瑋在內10名藍委，聽取相關意見。對此，羅廷瑋今（2日）表示，那晚都是青壯派為主的年輕立委，大家對軍購項目很支持，但還是要告訴支持者，「我們支持軍購預算，但也強力監督」。羅也透露，有的人版本是3500億元，有的是8100多億元，而美方部分應該是9000億元；在溝通協調方面，大家都希望能在既不失國防需求下，又能跟美方能有默契。

13日舉行共同政見發表會　藍白合四縣市曝光

13日舉行共同政見發表會　藍白合四縣市曝光

幕後／軍購版本分歧　藍青壯派盼韓國瑜出手

幕後／軍購版本分歧　藍青壯派盼韓國瑜出手

藍擬推0到6歲免健保費　綠委拋3問：救急還是灑糖？

藍擬推0到6歲免健保費　綠委拋3問：救急還是灑糖？

外甥遭爆賺紅錢　劉世芳昔轟藍白「吃台灣米、做中國鬼」片段遭挖出

外甥遭爆賺紅錢　劉世芳昔轟藍白「吃台灣米、做中國鬼」片段遭挖出

關鍵字：

徐欣瑩國民黨新竹縣長2026中華梅花黨雙重黨籍

讀者迴響

熱門新聞

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

即／婦慘死公車輪下！司機一路開回總站遭逮

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管

即時／科威特證實　多架美國戰機墜毀

陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」

反轉！伊朗前總統內賈德「還活著」

性感護理師IG擁萬粉　網路散布患者不堪照遭檢舉

快訊／119萬股民嗨翻！00919配0.78元創新高　年化配息率破12％

喊60次不要！她控男網友性侵求償120萬吞敗

20歲妹有息肉！醫「從陰道進入」手術　媽嚇瘋：還沒交男友

快訊／8級強風要來了　全台下3天

伊朗新任領導層想談判　川普：我同意了

黃金大暴走！伊朗戰火炸出53年最長多頭　華爾街飆喊6300美元

更多

最夯影音

更多
播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面