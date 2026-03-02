入夜冷空氣南下變天　明後天全台降溫有雨

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今晚東北季風或大陸冷氣團南下，天氣轉為不穩定，明天全台有雨、降溫，西半部有較大雨勢機率，中部以北及東北部低溫下探15至16度，預計周四才會回暖、降雨趨緩。

中央氣象署預報員林定宜表示，今晚鋒面通過，晚間東北季風或大陸冷氣團南下，天氣轉為不穩定，北部、東北部及東半部有局部短暫雨，東南部地區及中南部山區有零星雨。明天冷空氣伴隨華南雲雨區東移，整天濕冷，各地都有短暫陣雨，西半部有較大雨勢，中部以北及東北部氣溫降幅明顯，低溫15至16度，南部及花東17至19度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林定宜指出，後天冷空氣持續影響，各地仍有短暫陣雨。周四冷空氣減弱，氣溫回升，華南雲雨區持續影響。周五東北季風又增強，北台灣轉涼，其他地區早晚亦涼，北部、東半部及恆春有局部短暫雨，中南部為零星雨，其他地區多雲。周六至下周一東北季風影響，北台灣較涼，基隆北海岸、東半部、恆春地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

他也說，明天起至周四3500公尺以上高山有降雪機率。今晚至明天基隆北海岸、桃園至台南、台東、屏東及離島有平均風力6級、陣風8級機率。

另外，明天傍晚全台將上演月全食天文現象，林定宜指出，初虧預計在傍晚5時50分，最精華時段為晚間7時04分，明天全台雲量偏多，但仍有降雨空檔，觀賞到的機會是可遇不可求。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）