燈會擺攤「1天租金1萬」嚇壞她！　一票人笑了：難怪貴爆

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日分享燈會市集的招募訊息，發現攤位租金每日竟高達1萬元，加上清潔費與押金，進場門檻超過15萬元。此文一出引發熱議，網友們不禁感嘆，羊毛出在羊身上，高額租金最終仍會轉嫁到消費者荷包。

燈會擺攤代價大！13 天租金、押金狂燒 15.6 萬

網友在「爆廢公社」轉貼招募資訊，燈會活動共計13天，每攤每日租金為1萬元，總計13萬元；此外，還需負擔6500元的清潔費，及1萬9500元的保證金。

換算下來，攤商在尚未開張前就必須備妥約15.6萬元的資金。儘管主辦單位提供當地縣民5000元的折抵優惠，但高昂的成本仍讓原PO驚呼，「要怎麼才能回本？為什麼租金會這麼貴？」

網友掀論戰：價格轉嫁消費者「東西貴得有理」

招標金額曝光後，留言區瞬間炸鍋。大票網友認為，這種「天價租金」是導致節慶市集物價混亂的主因，甚至有人批評官方帶頭坑人，「就是有這一種收費，物價才會轉嫁給消費者」、「難怪東西賣的比平常還貴」、「吸血蟲...1天10000，誇張」、「帶頭坑人的原來就是官方」、「羊毛出在羊身上」、「賣吃的兩三天就把租金賺回來了」、「貴倒是還好，貴又踩雷才是真的不好」、「這種價錢遇到下雨就開心了」。

針對租金質疑，還有內行網友分析，大型節慶活動的攤位向來是「各憑本事」，名店或熱門攤位確實可能在兩三天內就回本。