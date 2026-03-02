　
法律 法律新聞

北監花燈製作推廣在地特色　榮獲2026「台北燈節特優、台灣燈會優等」

▲北監花燈製作推廣在地特色　榮獲2026「台北燈節特優、台灣燈會優等」。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

北監花燈製作推廣在地特色　榮獲2026「台北燈節特優、台灣燈會優等」。（圖／法務部矯正署台北監獄提供，下同）

記者郭運興／台北報導

法務部矯正署台北監獄今（2日）表示，為落實法務部矯正署傳承傳統工藝於監所之政策，本監配合開辦花燈製作學習班，外聘專業師資指導受刑人，結合在地特色製作5座花燈，報名參加2026台北燈節及台灣燈會花燈競賽，分別榮獲台北燈節「大型主題燈座類—社會大專組」特優(第一名)、台灣燈會「全國花燈競賽—機關團體組」優等、甲等相關獎項。盼讓大眾看見台灣自然人文之美，一同見證並肯定收容人矯正之改悔蛻變，點亮收容人新生復歸的希望。

北監指出，台北燈節特優作品「嬉遊台北- Chill Taipei」發想於台北市乃島國首都，腹地雖小、五臟俱全，錦繡夜景、珍饈小吃及鼎沸夜市更是聞名全球，遂結合中華文學小說「西遊記」，借鏡近年流行之遊戲-黑神話悟空、影視-大話西遊，呈現觀音菩薩、白龍馬、三藏師徒取經台北，遇上美艷蜘蛛精，一同暢遊「象山步道、台北府城北門、流行音樂中心、101摩天大樓、美麗華摩天輪、信義商圈百貨夜市、民主廣場中正紀念堂」等在地特色觀光景點，譜寫成現代璀璨神話。

▲▼北監花燈製作推廣在地特色　榮獲2026「台北燈節特優、台灣燈會優等」。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

北監指出，台灣燈會優等作品「『嘉』行傳千古『義』氣秉忠心」巧妙呼應本年度台灣燈會在嘉義，在地鎮天宮香火鼎盛、主神關聖帝君受善男信女景仰，忠孝節義精神刻入嘉義民心，故與中華關聖文化世界弘揚協會、書法學家孫瑩寶老師合作，以赤兔馬、關公像搭配書法詩詞，創新玻璃鑲嵌透過花燈技法呈現，表現出氣勢磅礡之武聖氣魄，賦予國畫全新演繹風格。

▲▼北監花燈製作推廣在地特色　榮獲2026「台北燈節特優、台灣燈會優等」。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

北監指出，甲等作品「駿馬歡騰慶豐年」則回顧自然、追溯歷史，以巍然屹立阿里山、萬千神木集成林為背景，人文意象蒸汽火車為主角，縱貫嘉義林業繁榮餘暉、物換星移之興衰，花燈以畫框意象呈現，添加原住民圖騰與楓紅似火林景，古意盎然蒸汽火車頭穿出山林，襯以駿馬歡騰、特有種阿里山山椒魚、國寶魚櫻花鉤吻鮭，展現自然交織人文之歷史沉澱。

▲▼北監花燈製作推廣在地特色　榮獲2026「台北燈節特優、台灣燈會優等」。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

北監表示，得知台北燈節、台灣燈會接連獲獎，本監花燈班學員皆十分驚喜，紛紛表示「回想起剛開始接觸花燈時，透過素描、繪畫等基本功，從最初的生澀到逐漸熟悉，從作品一次次失敗、再一次次的重來，才讓我們花燈班能有今日成果…花燈技法需與時俱進、不斷創新，製作過程除能學會團隊合作、優缺互補及人際溝通，更重要是作品完成那一刻，獲得心靈上滿足，能暫時忘卻過往的荒唐與悔恨」。

北監提到，亦有人表示「入監5年來學習花燈製作，感覺自己從一介粗人，由外而內提升藝術氣質，更經由團隊合作，互相扶持、勉勵，重新拾起自信與希望，不再自暴自棄，真正地認識自己、面對自己、甚至改變自己…花燈獲獎得到肯定，令我們更有動力矯正從前的偏差思維，由內而外徹底反轉過往失落人生，重新邁向未來」。

北監表示，本監花燈曾獲111年台北燈節特優、112年台灣燈會優等及甲等、113年台北燈節及台灣燈會特優、114年台北燈節及台灣燈會特優、優等，今年再接再厲，榮獲「台北燈節-社會大專組特優1座」、「台灣燈會-機關團體組優等1座、甲等1座及佳作2座」，所製作之5座皆獲得獎項肯定。

北監強調，本監花燈班除為傳統工藝之文化薪傳盡一份心力，更藉由研發創新技術、結合在地特色，讓大眾看見台灣自然人文之美，一同見證並肯定收容人矯正之改悔蛻變，使花燈不只為燈會增添璀璨光采，也點亮收容人新生復歸的希望。

▲▼北監花燈製作推廣在地特色　榮獲2026「台北燈節特優、台灣燈會優等」。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

▲▼北監花燈製作推廣在地特色　榮獲2026「台北燈節特優、台灣燈會優等」。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

▲▼北監花燈製作推廣在地特色　榮獲2026「台北燈節特優、台灣燈會優等」。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）▲▼北監花燈製作推廣在地特色　榮獲2026「台北燈節特優、台灣燈會優等」。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

▲▼北監花燈製作推廣在地特色　榮獲2026「台北燈節特優、台灣燈會優等」。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

02/28 全台詐欺最新數據

北監花燈製作推廣在地特色　榮獲2026「台北燈節特優、台灣燈會優等」

北監花燈製作推廣在地特色　榮獲2026「台北燈節特優、台灣燈會優等」

法務部矯正署台北監獄台北燈節台灣燈會花燈

