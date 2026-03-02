台灣燈會定點舉辦納2大考量　最快2029年變革

▲觀光署長陳玉秀。（圖／記者周湘芸攝）

台灣燈會開辦至今已37年，每年輪流於不同縣市舉辦，觀光署長陳玉秀今受訪表示，台灣燈會最快2029年變革，其中，定點舉辦將納入討論，地點選擇將考量主辦縣市的量能及交通可達性。

台灣燈會每年選定不同縣市舉辦，去年在桃園高鐵站周圍，結合「寶可夢」、「進擊的巨人」等知名IP掀起一波熱潮，今年由嘉義縣接棒，明天起為期13天展出，其中，超級瑪利歐展區也吸引不少話題。

陳玉秀今受訪表示，今年台灣燈會結束後，將啟動一系列討論，最快第40屆（2029年）會做出變革，像是定點舉辦或調整經費等。

陳玉秀指出，目前各方面的討論還很多，除了考量舉辦縣市的量能，還要評估交通可達性，另也有考慮觀光署轄下的風景區管理處，像是雲嘉南風景區、大鵬灣風景區，另希望結合水域展演，高雄市也是不錯選擇。考量有很多縣市想爭取，需要時間溝通。

她表示，上周才跟歷屆舉辦燈會的縣市局長交換意見，現在各縣市也都在自己辦理燈會，但台灣燈會跟縣市燈會不同，是以國家高度展現科技及創意，在國際上也享譽盛名，因此要做較多方面的思考。

對於是否改為5年換一個縣市，陳玉秀表示，會列入討論，因為長期仰賴同一個單位舉辦，財務可能吃緊，但希望資源不要重複。

至於未舉辦過台灣燈會的花東及離島是否不納入定點舉辦的縣市考慮，她表示，離島及花東的交通量能較可惜，西半部交通可達性高，規模可以較大，很多旅行社也很關心此議題，調整前會提前啟動溝通。

觀光署表示，初步評估將朝洽詢有意接辦燈會，且具適當硬體環境與軟體資源的縣市，或觀光署所屬國家風景區管理處適合場域，綜合考量適宜策展空間、完整產業資源、健全人口結構及便捷交通運輸等各面向因素，研商定點承辦台灣燈會可行性，逐步打造國內外旅客台灣燈會即在某處的印象，除便於旅客行程安排外，也有利於國際行銷與宣傳。