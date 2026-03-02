　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣燈會定點舉辦納2大考量　最快2029年變革

▲▼觀光署長陳玉秀。（圖／記者周湘芸攝）

▲觀光署長陳玉秀。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

台灣燈會開辦至今已37年，每年輪流於不同縣市舉辦，觀光署長陳玉秀今受訪表示，台灣燈會最快2029年變革，其中，定點舉辦將納入討論，地點選擇將考量主辦縣市的量能及交通可達性。

台灣燈會每年選定不同縣市舉辦，去年在桃園高鐵站周圍，結合「寶可夢」、「進擊的巨人」等知名IP掀起一波熱潮，今年由嘉義縣接棒，明天起為期13天展出，其中，超級瑪利歐展區也吸引不少話題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳玉秀今受訪表示，今年台灣燈會結束後，將啟動一系列討論，最快第40屆（2029年）會做出變革，像是定點舉辦或調整經費等。

陳玉秀指出，目前各方面的討論還很多，除了考量舉辦縣市的量能，還要評估交通可達性，另也有考慮觀光署轄下的風景區管理處，像是雲嘉南風景區、大鵬灣風景區，另希望結合水域展演，高雄市也是不錯選擇。考量有很多縣市想爭取，需要時間溝通。

她表示，上周才跟歷屆舉辦燈會的縣市局長交換意見，現在各縣市也都在自己辦理燈會，但台灣燈會跟縣市燈會不同，是以國家高度展現科技及創意，在國際上也享譽盛名，因此要做較多方面的思考。

對於是否改為5年換一個縣市，陳玉秀表示，會列入討論，因為長期仰賴同一個單位舉辦，財務可能吃緊，但希望資源不要重複。

至於未舉辦過台灣燈會的花東及離島是否不納入定點舉辦的縣市考慮，她表示，離島及花東的交通量能較可惜，西半部交通可達性高，規模可以較大，很多旅行社也很關心此議題，調整前會提前啟動溝通。

觀光署表示，初步評估將朝洽詢有意接辦燈會，且具適當硬體環境與軟體資源的縣市，或觀光署所屬國家風景區管理處適合場域，綜合考量適宜策展空間、完整產業資源、健全人口結構及便捷交通運輸等各面向因素，研商定點承辦台灣燈會可行性，逐步打造國內外旅客台灣燈會即在某處的印象，除便於旅客行程安排外，也有利於國際行銷與宣傳。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
百萬網紅出國「遇戰火不敢轉機」　急退票重買
民眾恐慌性搶購！杜拜台商目擊戰火驚悚現場嘆：和平無價
越女性交易3500元「被抽2300」　集團小弟馬伕全栽了
快訊／伊朗聲明：發射飛彈攻擊以色列總理辦公室
愛莉莎莎置產遇戰火　親回應杜拜房產近況
4檔「抓去關」新名單　處置到3／16

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過完年紅包袋別亂丟！「犯3禁忌」恐衰整年　4招留住整年福氣

入夜冷空氣南下變天　明後天全台降溫有雨

全台僅2成國中生能睡8小時！天天考3到5科　57%學習疲勞

猛男健身「吸不到氣」險喪命！蘇一峰曝原因：用藥時機錯了

台灣燈會定點舉辦納2大考量　最快2029年變革

存摺好幾年沒刷「不補登會怎麼樣？」　網曝1功用超重要

元宵、湯圓差在哪？ 農業部曝關鍵差異：不是有沒有包餡

昨天才進入3月！她吃飯發現「1變化」　網有感：小老百姓很辛苦

中東戰爭影響郵件運送　中華郵政：寄往17國將嚴重延誤

八年級生「見證一堆大場面」爆感慨！釣出一票人：我們才慘

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

哈米尼證實身亡！32年獨裁統治畫下句號　回顧伊朗最高領袖一生

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆　動手男被壓制送辦

汐止皇兒小舖火警

統一獅韓援趙娟週迎新球季　暖心喊學妹「免煩惱」：我是1年半老屁股

巧遇村上宗隆求大谷簽名！林維恩笑談結局　與費仔寒暄左投還右投

過完年紅包袋別亂丟！「犯3禁忌」恐衰整年　4招留住整年福氣

入夜冷空氣南下變天　明後天全台降溫有雨

全台僅2成國中生能睡8小時！天天考3到5科　57%學習疲勞

猛男健身「吸不到氣」險喪命！蘇一峰曝原因：用藥時機錯了

台灣燈會定點舉辦納2大考量　最快2029年變革

存摺好幾年沒刷「不補登會怎麼樣？」　網曝1功用超重要

元宵、湯圓差在哪？ 農業部曝關鍵差異：不是有沒有包餡

昨天才進入3月！她吃飯發現「1變化」　網有感：小老百姓很辛苦

中東戰爭影響郵件運送　中華郵政：寄往17國將嚴重延誤

八年級生「見證一堆大場面」爆感慨！釣出一票人：我們才慘

百萬網紅出國「遇戰火不敢轉機」　急退票重買：沒期望沒失望

最高30萬！台南「屋頂優先」光電年增10%　違建需申請2證明

女神AYUNi D收到台灣燈籠！學道地台語　合作拍謝少年

一到春天就提不起勁？中醫觀點教你3招找回精神

快訊／伊朗聲明：發射飛彈攻擊以色列總理辦公室

診所女職員控偷拍！櫃台下驚見鏡頭...院長怒駁：撤文否則提告

悲慘越女！性交易3500元「被抽2300」　惡劣集團小弟馬伕全栽了

直擊／小米MWC火力展示「人×車×家」智慧生態系統　用AI走進日常

台廠市值齊飛　謝金河：AI帶動台灣企業「悄悄變大了」

中俄是否會提供「伊朗」軍事支援？　陸外交部避答：無消息可供

【氣炸了】阿金下樓尿尿就回家！咬繩鬧脾氣：偶要去公園

生活熱門新聞

快訊／8級強風要來了　全台下3天

明降10℃！　全台「雨最大」地區曝

美殲滅伊朗高官　許美華：台灣再不懂就真了瞎

伊朗領袖遭擊斃「人民卻狂歡」　一文看懂殘酷始末！

明雨最大！　鋒面掃全台

回到秋冬！　明冷空氣一波波南下

這款堅果冷門卻護心！專家大推

LINE訊息被收回！網紅曝「Siri神招」破解了

櫃檯下有監視器　診所發聲明：無拍攝錄製

2萬名旅客滯留！阿聯政府超霸氣「全買單」

北捷車廂「年輕媽管教孩」遭陌生男襲擊　12歲女兒急護母

一下機就聽到爆炸聲　台灣客滯留杜拜讚1事

美國不敢打伊朗！陸企董座才喊「這是中國的底線」尷尬了

今彩539頭獎狂開4注！獎落3縣市

更多熱門

相關新聞

北監花燈製作推廣在地特色　榮獲2026「台北燈節特優、台灣燈會優等」

北監花燈製作推廣在地特色　榮獲2026「台北燈節特優、台灣燈會優等」

法務部矯正署台北監獄今（2日）表示，為落實法務部矯正署傳承傳統工藝於監所之政策，本監配合開辦花燈製作學習班，外聘專業師資指導受刑人，結合在地特色製作5座花燈，報名參加2026台北燈節及台灣燈會花燈競賽，分別榮獲台北燈節「大型主題燈座類—社會大專組」特優(第一名)、台灣燈會「全國花燈競賽—機關團體組」優等、甲等相關獎項。盼讓大眾看見台灣自然人文之美，一同見證並肯定收容人矯正之改悔蛻變，點亮收容人新生復歸的希望。

台灣燈會明起嘉義展出　台鐵規劃熱門日加開7班次

台灣燈會明起嘉義展出　台鐵規劃熱門日加開7班次

10米高巨型雨馬震撼登場　親子劇燈光秀齊發點亮嘉義

10米高巨型雨馬震撼登場　親子劇燈光秀齊發點亮嘉義

新港綻放 in Blue 點亮百年藍市場光影藝術登場

新港綻放 in Blue 點亮百年藍市場光影藝術登場

2026台灣燈會嘉義交通管制必看！

2026台灣燈會嘉義交通管制必看！

關鍵字：

台灣燈會陳玉秀

讀者迴響

熱門新聞

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

即／婦慘死公車輪下！司機一路開回總站遭逮

即時／科威特證實　多架美國戰機墜毀

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管

快訊／119萬股民嗨翻！00919配0.78元創新高　年化配息率破12％

反轉！伊朗前總統內賈德「還活著」

陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」

性感護理師IG擁萬粉　網路散布患者不堪照遭檢舉

喊60次不要！她控男網友性侵求償120萬吞敗

20歲妹有息肉！醫「從陰道進入」手術　媽嚇瘋：還沒交男友

快訊／8級強風要來了　全台下3天

伊朗新任領導層想談判　川普：我同意了

塞肛口吞115顆毒球　 2正妹灌腸10小時拉到虛脫

更多

最夯影音

更多
播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面