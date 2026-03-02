過完年紅包袋別亂丟！「犯3禁忌」恐衰整年　4招留住整年福氣

▲命理專家提醒，已使用過的紅包袋不可以隨便丟棄。（取自PhotoAC）

鏡週刊

春節結束，家中累積不少已用過的紅包袋，但要注意紅包袋不能隨手丟。命理師柯柏成近日提醒，紅包袋象徵新年的福氣與財氣，若處理方式不慎，恐怕把好運送走。他也分享3大禁忌與4種正確處理法，幫助民眾留住新年福氣。

為何紅包袋不能亂丟？3大禁忌一次看

柯柏成指出，第一大禁忌就是不可隨意丟棄。紅包袋承載著長輩的祝福與壓歲寓意，隨手丟垃圾桶象徵不敬。

第二，不能踩踏或跨過紅包袋，因為紅包代表喜氣，落在地上被踩被跨，都象徵把運勢踩掉。

第三則是 不能與垃圾、穢物混放，避免福氣被污染。若實在不想保留，至少要加入紙類回收，而非直接丟入一般垃圾。

紅包袋怎麼處理才「不漏財」？

命理師提供4種民俗推薦處理方式：

一、留存福氣法

長輩的壓歲錢紅包可把空袋放在枕頭下或抽屜，留到明年除夕再更換；若是開工紅包或具地位人士給的紅包，可放在財位、皮夾或辦公桌抽屜，象徵好運跟著走。

二、送走晦氣法：不想留者，可在元宵後或第一次大掃除時一併丟棄，象徵把去年的不順清掉、迎接新氣象。

三、現代人最常用：回收前要先做什麼？

回收紅包袋前，務必剪破、撕破或劃一刀，讓紅包失去象徵福氣的完整形狀，避免被他人「撿走你的運氣」。之後即可安心投入紙類回收箱。

四、創意再利用：精緻紅包袋可剪裁成書籤、春聯剪紙、收納夾或手工材料，賦予它第二生命。

專家建議，最理想做法是先清空、挑選具紀念意義者留存，其餘剪破回收，既尊重民俗，又符合環保。同時也不會讓家中堆滿無用紙品，反讓財位變亂。



