鄒族頭目幫取名「一查竟是山豬」？　蔡易餘：美麗的誤會

▲民進黨嘉義縣長參選人、立委蔡易餘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨嘉義縣長參選人、立委蔡易餘日前分享一段與鄒族的趣事，阿里山部落頭目幫他取了一個鄒族名字「Voyu」，代表強壯跟勇氣，結果他回去一查，ChatGPT告訴他這是指「山豬」。對此，蔡易餘今（2日）急澄清，這是美麗的誤會，有鄒族的朋友告訴他誤會了，山豬是別的字，對頭目很不好意思。

蔡易餘近日在《民視》專訪中表示，山區的鄒族很可愛，他也隨著現任縣長翁章梁去阿里山拜訪部落頭目、耆老，自己近日被鄒族頭目賜名「Voyu」，頭目說這是勇敢的意思，他聽到後也很開心，想說，「哇！這個名字好好喔」。回家後用AI查「Voyu」在鄒族語言是什麼意思？結果發現在鄒語竟是山豬的意思。

「美麗的誤會啦！」蔡易餘今（2日）受訪時澄清，那天阿里山鄉運時鄒族兩位頭目在場，就幫他取了鄒族名字「Voyu」，並告訴他這在鄒語裡面代表強壯、勇氣，「我聽了覺得很高興」，就跟頭目道謝，感謝取了這麼好的名字。

蔡易餘指出，結果自己回去後用ChatGPT查，ChatGPT告訴他，這個名詞是指「山豬、野豬」，不過也有力量跟勇氣的意思，「我想說看了蠻像的，我就信任它了」，還跟媒體說了這段故事，「我覺得是很棒故事，山豬跟我體格也蠻像的，我也不疑有他」。

結果，消息傳出後，鄒族朋友傳訊息告訴蔡易餘「誤會了」，「Voyu」沒有山豬的意思，在鄒語是對男生的期待，要強壯、有勇氣，跟山豬沒有關係。

蔡易餘表示，這讓他知道，AI對原住民語的了解明顯還不夠，會造成誤導，「我就被誤導，還沾沾自喜分享」，現在遇到對方都要收回這段發言，「誤會了！」由此可知，在AI時代如何使用跟辨識，希望原民會能夠加強，希望AI不要給他錯誤的答案，誤解了頭目的意思很不好意思。

不過，蔡易餘也坦言，當時看到說是山豬，還覺得跟自己身材有關，覺得頭目很有創意，名字很棒，所以四處分享給別人，誤以為是正確答案，結果一點都不標準，很多事情還是要跟真人查證，這比跟AI查證真實的多。