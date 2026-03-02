　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄒族頭目幫取名「一查竟是山豬」？　蔡易餘：美麗的誤會

▲▼民進黨21日召開記者會正式提名賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘代表民進黨參選高雄市長、台南市長及嘉義縣長。現任高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁也出席向選民推薦這三位參選人，主席賴清德也親自為三人披上選舉綵帶。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨嘉義縣長參選人、立委蔡易餘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨嘉義縣長參選人、立委蔡易餘日前分享一段與鄒族的趣事，阿里山部落頭目幫他取了一個鄒族名字「Voyu」，代表強壯跟勇氣，結果他回去一查，ChatGPT告訴他這是指「山豬」。對此，蔡易餘今（2日）急澄清，這是美麗的誤會，有鄒族的朋友告訴他誤會了，山豬是別的字，對頭目很不好意思。

蔡易餘近日在《民視》專訪中表示，山區的鄒族很可愛，他也隨著現任縣長翁章梁去阿里山拜訪部落頭目、耆老，自己近日被鄒族頭目賜名「Voyu」，頭目說這是勇敢的意思，他聽到後也很開心，想說，「哇！這個名字好好喔」。回家後用AI查「Voyu」在鄒族語言是什麼意思？結果發現在鄒語竟是山豬的意思。

「美麗的誤會啦！」蔡易餘今（2日）受訪時澄清，那天阿里山鄉運時鄒族兩位頭目在場，就幫他取了鄒族名字「Voyu」，並告訴他這在鄒語裡面代表強壯、勇氣，「我聽了覺得很高興」，就跟頭目道謝，感謝取了這麼好的名字。

蔡易餘指出，結果自己回去後用ChatGPT查，ChatGPT告訴他，這個名詞是指「山豬、野豬」，不過也有力量跟勇氣的意思，「我想說看了蠻像的，我就信任它了」，還跟媒體說了這段故事，「我覺得是很棒故事，山豬跟我體格也蠻像的，我也不疑有他」。

結果，消息傳出後，鄒族朋友傳訊息告訴蔡易餘「誤會了」，「Voyu」沒有山豬的意思，在鄒語是對男生的期待，要強壯、有勇氣，跟山豬沒有關係。

蔡易餘表示，這讓他知道，AI對原住民語的了解明顯還不夠，會造成誤導，「我就被誤導，還沾沾自喜分享」，現在遇到對方都要收回這段發言，「誤會了！」由此可知，在AI時代如何使用跟辨識，希望原民會能夠加強，希望AI不要給他錯誤的答案，誤解了頭目的意思很不好意思。

不過，蔡易餘也坦言，當時看到說是山豬，還覺得跟自己身材有關，覺得頭目很有創意，名字很棒，所以四處分享給別人，誤以為是正確答案，結果一點都不標準，很多事情還是要跟真人查證，這比跟AI查證真實的多。

 
02/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

WBC球迷赴日觀賽注意！　關東3日起可能迎「警報級大雪」
伊朗555人慘死！　最新數字曝
杜拜富豪「瘋湧這城市」　飛歐洲包機飆破1100萬
郵件運送受影響　中華郵政：寄往17國將嚴重延誤
LINE訊息被收回！　網紅曝神招「破解了」
德國考慮加入戰爭！　以媒：不排除直接參與轟炸

蔡易餘AI山豬鄒族

