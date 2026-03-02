　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德國考慮加入「與伊朗的戰爭」　以媒：不排除直接參與轟炸

▲▼德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。（圖／路透）

▲德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

根據《以色列時報》引述以色列陸軍電台報導，德國政治與軍事消息人員透露，德國正在認真考慮加入與伊朗的戰爭。德國消息人士稱，德國已經與美國展開規畫，柏林當局可能直接參與轟炸或是提供軍事支持。此前德國才與英法共同發表聯合聲明指，三國領袖已達成共識，準備對伊朗採取必要的防衛行動。

報導指出，德國當局表示，如果伊朗在衝突期間仍不停止攻擊該地區國家，德國將認真考慮加入美國與以色列對伊朗展開的行動。

德國外交部官員稱，德國已開始與美國計畫可能採取的軍事行動，包含聯合轟炸、提供軍事與空中支援。

目前德國駐以色列大使館尚未做出回應。

美以對伊朗發動聯合軍事打擊後，伊朗在反擊時，以無人機攻擊位於阿拉伯聯合大公國阿布達比（Abu Dhabi）港附近的法國海軍航空基地機庫、約旦東部的一處德軍營地。

面對伊朗革命衛隊（Iran's Revolutionary Guards）發動的大規模攻擊，英、法、德三國領袖發表聯合聲明強調，將與美國及區域盟友緊密合作，採取一切必要措施捍衛利益。

聲明中強硬表示，三國已準備好透過「對等防衛行動」，直接從源頭摧毀伊朗發射飛彈與無人機的能力。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
杜拜富豪「瘋湧這城市」　飛歐洲包機飆破1100萬
郵件運送受影響　中華郵政：寄往17國將嚴重延誤
LINE訊息被收回！　網紅曝神招「破解了」
德國考慮加入戰爭！　以媒：不排除直接參與轟炸
台64萬YTR困歐「航空公司取消班機後失聯」　機票飆8萬塊↑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗555人慘死！美以2天「空襲131城市」　紅新月會曝最新數字

逃出中東！杜拜富豪「瘋湧這城市」　飛歐洲包機飆破1100萬

以色列嗆剷除「真主黨領導人」　防長：攻擊以國將付出代價

德國考慮加入「與伊朗的戰爭」　以媒：不排除直接參與轟炸

伊朗曾「暗殺川普」2次都失敗！　他自爆：我先下手為強

快訊／多架美國戰機失事墜毀　科威特國防部證實了

黎巴嫩掀逃難潮！以色列「目標真主黨」空襲貝魯特　31死149傷

F-15戰機在科威特美軍基地附近墜毀　起火墜落畫面曝光

真主黨高階領袖「驚傳被炸死」！ 以色列反擊狂轟黎巴嫩

快訊／美國駐科威特大使館「冒出濃煙」！

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

哈米尼證實身亡！32年獨裁統治畫下句號　回顧伊朗最高領袖一生

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆　動手男被壓制送辦

汐止皇兒小舖火警

統一獅韓援趙娟週迎新球季　暖心喊學妹「免煩惱」：我是1年半老屁股

巧遇村上宗隆求大谷簽名！林維恩笑談結局　與費仔寒暄左投還右投

伊朗555人慘死！美以2天「空襲131城市」　紅新月會曝最新數字

逃出中東！杜拜富豪「瘋湧這城市」　飛歐洲包機飆破1100萬

以色列嗆剷除「真主黨領導人」　防長：攻擊以國將付出代價

德國考慮加入「與伊朗的戰爭」　以媒：不排除直接參與轟炸

伊朗曾「暗殺川普」2次都失敗！　他自爆：我先下手為強

快訊／多架美國戰機失事墜毀　科威特國防部證實了

黎巴嫩掀逃難潮！以色列「目標真主黨」空襲貝魯特　31死149傷

F-15戰機在科威特美軍基地附近墜毀　起火墜落畫面曝光

真主黨高階領袖「驚傳被炸死」！ 以色列反擊狂轟黎巴嫩

快訊／美國駐科威特大使館「冒出濃煙」！

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

具雙重黨籍？　徐欣瑩辦公室反駁：荒謬指控根本挑戰選民智商

川普貫徹MAGA　台新00989B、美國消費指數基金3／9開募

北監花燈製作推廣在地特色　榮獲2026「台北燈節特優、台灣燈會優等」

橋頭產專地開標再摃龜　在地人敲碗第3家好市多

伊朗555人慘死！美以2天「空襲131城市」　紅新月會曝最新數字

逃出中東！杜拜富豪「瘋湧這城市」　飛歐洲包機飆破1100萬

WBC棒球熱搜單週破10萬次　電商推「Taiwan T」集氣應援

下雪天浪貓家門前求助　女PO網發現「救到野生動物」真實身分曝

元宵、湯圓差在哪？ 農業部曝關鍵差異：不是有沒有包餡

KPOP第一人！Rosé奪全英音樂獎　暖提BLACKPINK：真的很愛妳們

國際熱門新聞

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

反轉！伊朗前總統內賈德「還活著」

即時／科威特證實　多架美國戰機墜毀

伊朗新任領導層想談判　川普：我同意了

伊朗護衛艦遭擊沉！美：放下武器棄船

川普認了！　美軍恐面臨「更多人犧牲」

伊朗：美軍死傷已破560人　6名CIA高官亡

伊朗稱向美航母射彈　美軍嗆：根本沒中

伊朗放話「刺穿美國心臟」　阿曼近海油輪遭襲

說服川普下令空襲伊朗　背後2大推手

哈米尼死了！女主播嗨到飆髒話

伊朗再轟！杜拜傳爆炸聲　以色列警報響

油輪試圖通過荷莫茲海峽　被伊朗擊沉

更多熱門

相關新聞

盤點郭正亮「3大預測」全錯　陳時奮酸反指標：反著看一定對

盤點郭正亮「3大預測」全錯　陳時奮酸反指標：反著看一定對

美國、以色列聯軍對伊朗發動攻擊，前立委郭正亮過往預測「美國不敢打伊朗」言論則遭到挖出，引起討論。對此，筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮1日盤點，郭正亮預測「高市早苗解散國會一定慘，結果自民黨狂勝」、預測「美國不敢打委內瑞拉，結果美軍活捉委內瑞拉總統」、預測「美國不會攻打伊朗，結果美軍斬首伊朗最高領袖」，預測全部錯誤，但作為言論市場的反指標，郭正亮具有極高的價值，因為只要反著看就一定對，確實是評論界罕見的奇才！

學者：出手伊朗是川普最具風險決定　全球最接近「全面失控」的時刻

學者：出手伊朗是川普最具風險決定　全球最接近「全面失控」的時刻

黎巴嫩掀逃難潮！！以色列空襲釀31死

黎巴嫩掀逃難潮！！以色列空襲釀31死

伊朗再轟！杜拜傳爆炸聲　以色列警報響

伊朗再轟！杜拜傳爆炸聲　以色列警報響

川普：哈米尼接班人全被炸死了！

川普：哈米尼接班人全被炸死了！

關鍵字：

德國伊朗軍事聯合聲明無人機

讀者迴響

熱門新聞

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

即／婦慘死公車輪下！司機一路開回總站遭逮

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管

陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」

反轉！伊朗前總統內賈德「還活著」

即時／科威特證實　多架美國戰機墜毀

性感護理師IG擁萬粉　網路散布患者不堪照遭檢舉

喊60次不要！她控男網友性侵求償120萬吞敗

快訊／119萬股民嗨翻！00919配0.78元創新高　年化配息率破12％

快訊／8級強風要來了　全台下3天

20歲妹有息肉！醫「從陰道進入」手術　媽嚇瘋：還沒交男友

伊朗新任領導層想談判　川普：我同意了

黃金大暴走！伊朗戰火炸出53年最長多頭　華爾街飆喊6300美元

更多

最夯影音

更多
播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面