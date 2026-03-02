德國考慮加入「與伊朗的戰爭」　以媒：不排除直接參與轟炸

▲德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

根據《以色列時報》引述以色列陸軍電台報導，德國政治與軍事消息人員透露，德國正在認真考慮加入與伊朗的戰爭。德國消息人士稱，德國已經與美國展開規畫，柏林當局可能直接參與轟炸或是提供軍事支持。此前德國才與英法共同發表聯合聲明指，三國領袖已達成共識，準備對伊朗採取必要的防衛行動。

報導指出，德國當局表示，如果伊朗在衝突期間仍不停止攻擊該地區國家，德國將認真考慮加入美國與以色列對伊朗展開的行動。

德國外交部官員稱，德國已開始與美國計畫可能採取的軍事行動，包含聯合轟炸、提供軍事與空中支援。

目前德國駐以色列大使館尚未做出回應。

美以對伊朗發動聯合軍事打擊後，伊朗在反擊時，以無人機攻擊位於阿拉伯聯合大公國阿布達比（Abu Dhabi）港附近的法國海軍航空基地機庫、約旦東部的一處德軍營地。

面對伊朗革命衛隊（Iran's Revolutionary Guards）發動的大規模攻擊，英、法、德三國領袖發表聯合聲明強調，將與美國及區域盟友緊密合作，採取一切必要措施捍衛利益。

聲明中強硬表示，三國已準備好透過「對等防衛行動」，直接從源頭摧毀伊朗發射飛彈與無人機的能力。