社會 社會焦點 保障人權

脫褲露鳥藏卷宗！曾曬600萬現金　台南「東哥」大鬧派出所判2月

▲台南「東哥」被控在派出所內藏卷宗、脫褲露鳥脫序案，被台南地院判刑2個月。（記者林東良攝）

▲台南「東哥」被控在派出所內藏卷宗、脫褲露鳥脫序案，遭台南地院判刑2個月。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南地區知名人物「東哥」又惹議！2025年3月前往永康分局鹽行派出所領回遺失的6張土地所有權狀時，竟趁隙將警方桌上的「拾得物卷宗」藏進衣內，還在派出所內當眾脫去內、外褲裸露生殖器，台南地院審結，依隱匿公務員職務上掌管之物品罪，判處有期徒刑2個月，得易科罰金，全案可上訴。

判決資料指出，2025年3月29日凌晨5時25分許，「東哥」將自己所有的6張土地所有權狀棄置於台南市警永康分局鹽行派出所。隔日凌晨1時51分許，他再度前往派出所欲領回權狀。值班警員林政諭依規定準備拾得物卷宗請其簽名確認，未料他竟將卷宗藏入上衣內並拒絕交還。

更離譜的是，他隨後在派出所內、在不特定人得共見共聞情況下，脫去內、外褲裸露生殖器。現場員警立即蒐證並制止，永康分局隨即報請台南地檢署偵辦起訴。

台南地院審理時，「東哥」坦承犯行，辯稱是為保存證據供檢察官調查。但法官認為，他為高職畢業，理應知悉公務文書不得隨意隱匿，更不得在公共場所裸露身體。審酌其犯後態度，依隱匿公務員職務上掌管之物品罪及公然猥褻罪，從一重罪處斷，判處有期徒刑2個月，並得易科罰金。

據了解，「東哥」在台南係頗具話題性人物，曾因煎餃燒焦連續多日與攤商發生糾紛，也曾因擔心「錢發霉」在人行道曝曬600萬元現金，甚至為追求女警立遺囑，曾多次登上新聞版面，如今因在派出所內失序行為再因觸法被判刑，也引發地方議論。

