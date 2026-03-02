WBC棒球熱搜單週破10萬次　電商推「Taiwan T」集氣應援

▲「Taiwan T」應援穿搭。（圖／樂天市場提供）

記者洪菱鞠／台北報導

2026世界棒球經典賽（WBC）開打在即，全台棒球熱潮再度沸騰，相關搜尋與消費熱度同步升溫，除了職棒球衣搜尋熱度不減，印有「TAIWAN」字樣的代表隊元素服飾更是搶手，成為觀賽穿搭焦點，不少消費者提前入手，為賽事暖身。因應這波熱度，電商平台陸續推出運動品牌優惠與零食囤貨清單，讓球迷在開賽前一次備齊所需，即使沒到現場，也能把客廳打造成氣氛到位的應援前線。

看準這波應援商機，樂天市場集結adidas、Nike、New Balance、ASICS等運動品牌鞋款及服飾配件，更精選運動潮流品牌DA VILLAGE與台灣手繪藝術家漢青「Kingson Artworks」聯手打造的台灣系列周邊，以美式草寫「TAIWAN」字體重新詮釋運動精神，包含經典不敗的TAIWAN草寫帽TEE，具穿搭質感的TAIWAN草寫老帽，集氣必備的TAIWAN 草寫毛巾、TAIWAN金屬徽章，讓球迷在賽事轉播時，穿上代表隊元素的服飾與配件，一邊觀看比賽、一邊為場上選手加油，從穿搭到情緒都更投入其中。

3月1日至3日止，透過樂天市場APP下單，指定運動品牌最高享15%點數回饋之外，在本屆經典賽30人名單中，包含樂天桃猿人氣球員陳冠宇、林子偉、陳晨威，樂天市場推薦球迷也可以直接入手選手的專屬周邊商品，RakutenMonkeys同步祭出15%回饋，集結球員的個人應援巾、球衣及配件，讓球迷無論是在經典賽期間力挺喜愛的選手，或為即將展開的職棒新球季提早準備，一次補齊應援周邊。

觀看比賽的同時，少不了零食的後勤補給。東森購物網「點心大作戰」專區主打多款適合邊看球邊享用的零食與果乾選擇，包括網路評選最潮洋芋片、無調味綜合堅果量販盒、高CP值組合的蔬果脆片，以及各式開胃小點，從人氣零嘴、果乾到堅果拼盤，活動期間優惠7折起，不論是三五好友相約看球分食，或是一人追賽時隨手享用，都能在控制預算下，為觀賽時光增添更多滿足感。

▲看球賽少不了零食的陪伴。（圖／momo提供）

momo即日起也全面加碼應援好物優惠，推出「集合！食力派吃貨」萬件美食下殺83折起。隨著賽事進入倒數，平台觀察近一週站內與棒球相關關鍵字搜尋量單週突破10萬次，「投影設備」搜尋量突破4萬次居冠，「職棒球衣」與「派對零食」也雙雙衝破3萬次。

其中，momo發現，球迷更偏好一次入手多入組、大份量的「派對零食箱」，洋芋片、爆米花與冰品組合買氣同步升溫，不少消費者提前囤貨，為觀賽夜打造澎湃食力陣容。在選品上，從台灣在地好米烘烤的米米花，到經典洋芋片與迷你杯冰淇淋分享組，皆成為聚會型觀賽的熱門清單；而在賽況膠著、進入關鍵第九局時，能量補給型商品搜尋量也隨之提升，顯示觀賽已從單純零食享受，延伸為「長時間投入型」消費場景。