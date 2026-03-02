　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美軍行動前「未通報中方」　陸外交部再次強烈譴責美侵犯伊朗主權　

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

針對美以聯軍於2月28日對伊朗發動大規模軍事打擊並實施「斬首行動」，國際社會高度關注中方事前是否與美方有接觸。中國外交部發言人毛寧於今（2）日例行記者會上明確回應指出，「關於美國的軍事行動，中方沒有提前得到通報。」

毛寧再次重申，襲擊並且殺害伊朗最高領導人嚴重侵犯伊朗的主權安全，踐踏《聯合國憲章》宗旨原則和國際關係基本准則，「中方對此予以堅決反對和強烈譴責。」我們敦促立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，共同維護中東和世界和平穩定。

毛寧強調，美國和以色列未經聯合國安理會授權，對伊朗發動軍事打擊，違反國際法。中方對戰事外溢波及周邊國家深表關切。中方認為海灣各國的主權安全和領土完整也應得到充分尊重。「中方敦促各方停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延。」

另外，有記者提問，「如果伊朗提出要求，中俄是否考慮向伊朗提供軍事支持？中俄外長在通話中是否討論了這種可能性？」

毛寧指出，關於王毅外長同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話的情況，中方已經發佈了消息，介紹了具體的情況，我沒有更多信息可以提供。

談及荷姆茲海峽及其附近水域因衝突被阻止通行？毛寧表示，荷姆茲海峽及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護這一地區的安全穩定，符合國際社會共同利益。

毛寧指出，中方敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，防止地區局勢動蕩對全球經濟發展造成更大的影響。

02/28

324 0 7960 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

WBC球迷赴日觀賽注意！　關東3日起可能迎「警報級大雪」
伊朗555人慘死！　最新數字曝
杜拜富豪「瘋湧這城市」　飛歐洲包機飆破1100萬
郵件運送受影響　中華郵政：寄往17國將嚴重延誤
LINE訊息被收回！　網紅曝神招「破解了」
德國考慮加入戰爭！　以媒：不排除直接參與轟炸

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

