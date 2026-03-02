盧秀燕訪美前夜宴藍委談軍購　羅廷瑋曝：美方意見應是9000億元

▲國民黨立委羅廷瑋。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

台中市長盧秀燕3月中將訪美，傳此行是有意解決三大問題，包括對美軍購態度、藍營內部的疑美論等，且日前也夜宴包含羅廷瑋在內10名藍委，聽取相關意見。對此，羅廷瑋今（2日）表示，那晚都是青壯派為主的年輕立委，大家對軍購項目很支持，但還是要告訴支持者，「我們支持軍購預算，但也強力監督」。羅也透露，有的人版本是3500億元，有的是8100多億元，而美方意見應該是9000億元；在溝通協調方面，大家都希望能在既不失國防需求下，又能跟美方能有默契。

根據《聯合報》報導，盧秀燕預定3月11日訪美，此行不僅是城市外交，更要解決目前國內乃至藍營內部面臨的3大問題，包括對美軍購案能否符合各方期待、美國對等關稅到底會不會疊加，以及藍營內部的疑美論。報導也引述近盧人士說法，指盧秀燕這段時間較少出席公開活動，就是與藍委林沛祥、羅智強、王鴻薇、徐巧芯、陳菁徽、許宇甄、黃建賓等人，當然還有子弟兵廖偉翔、黃健豪和羅廷瑋交流意見，但不是神隱。

對此，羅廷瑋2日接受廣播專訪時表示，盧秀燕這3天不斷蒐集各方意見，不管是因為關稅，產業面臨的壓力，或者現階段軍購部分，盧也願意做溝通協調，且盧也有很多美方朋友，「我覺得她一直給我們的印象，蠻常跟美方溝通」，且暢行無阻，去年也有去訪美，所以他覺得在美方部分，有人蠻多想法希望能跟盧溝通。

羅廷瑋說，那晚10名都是青壯派為主的年輕立委，大家都很有自己想法，其中不乏有國防外交的委員，大家對軍購項目，「我們是很期待、很支持，但還是要告訴支持者，我們支持軍購預算，但也強力監督」。接著羅透露，有的人版本是3500億元，有的是8100多億元，而美方意見應該是9000億元；在溝通協調方面，大家都希望能在既不失國防需求下，又能跟美方能有默契。

羅廷瑋表示，他個人覺得被民進黨說是中共同路人不會痛，但被美方說是中共同路人，很難對國人有交代，這部分溝通協調很重要，所以他認為這時機點上，盧秀燕訪美是非常重要，也希望盧訪美過程中，讓兩邊有更多溝通機會。

羅廷瑋說，就他所知道，美方還是接到很多單方面民進黨給予的錯誤資訊，甚至把國民黨貼上很多紅標籤，讓美方擔憂，所以盧秀燕的出手，能夠撕標籤；甚至最近民進黨很多人罵盧秀燕的訪美已經超出市政規模，但盧作為台中市長，也是中華民國國民， 能夠為中華民國出一分力、做溝通，讓美國跟中華民國有能更多默契，他不懂現在民進黨在跳腳什麼？民進黨就是不看好盧秀燕能做任何發揮。