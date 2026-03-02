　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11取貨抽購物金「最多71元」　賣貨便7周年慶撒千萬回饋

▲▼7-ELEVEN 賣貨便7周年慶，祭出取貨抽購物金等回饋。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN 賣貨便7周年慶，祭出取貨抽購物金等回饋。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

到超商取貨也能抽購物金，7-ELEVEN 賣貨便迎來7周年，推出「安心取抽抽樂最大獎71元」活動，3月4日至3月31日，民眾至門市安心取包裹，每取件即可抽1次，隨機開出1元、7元、71元購物金，還有市價45元的御料小館香辣炸雞球。購物金與獎品總價值上看千萬元。

▲▼7-ELEVEN 賣貨便7周年慶，祭出取貨抽購物金等回饋。（圖／業者提供）

▲7-11推出「安心取抽抽樂最大獎71元」限定活動。（圖／業者提供）

7-ELEVEN 表示，賣貨便經營7年已吸引近700萬名賣家會員加入，累計超過2,300萬人次使用。隨著社群平台購物功能普及，「邊滑邊買」成為常態，平台整合物流、金流與資訊流，提供一般賣場、快速結帳與自填單等模式，並新增「賣貨便賣家版APP」，優化手機上架流程，強化行動接單效率。

配合7周年慶，3月起同步推出三大回饋活動，第一為「賣貨便在一7歡慶生日」狂撒千萬行銷資源，指定日限量發放常溫免運券、冷凍運費77元優惠券、滿百折17元折價券，3月18日至31日天天加碼送「常溫免運券」。

▲▼7-ELEVEN 賣貨便7周年慶，祭出取貨抽購物金等回饋。（圖／業者提供）

▲寄件滿777件，送限量招牌小燈箱磁鐵。（圖／業者提供）

第二項是「寄件滿777件送限量招牌小燈箱磁鐵」，前500名達標賣家可獲得限量LED小燈箱磁鐵，為社群直播帶貨增添亮點。

此外，至7-ELEVEN 取件還可參加「OPENPOINT APP」集點活動，有機會抽中村却國際溫泉酒店總統套房體驗。業者指出，透過取貨抽獎與免運回饋雙軌並行，持續強化賣家與買家的平台黏著度。

▲▼7-ELEVEN 賣貨便7周年慶，祭出取貨抽購物金等回饋。（圖／業者提供）

▲獎金隨機開出「1、7、71元」7-11購物金。（圖／業者提供）

7-ELEVEN將趣味的抽抽樂結合取貨服務推出「安心取抽抽樂最大獎71元」限定活動，3月4日至3月31日到7-ELEVEN安心取包裹，每件包裹皆享有一次抽獎機會，獎金隨機開出「1、7、71元」7-11購物金，還有市價45元的御料小館香辣炸雞球，獎金、獎品兌換與使用期限至4月3日，活動購物金、美食獎品總價值上看千萬。

★全家

全家便利商店近來推出多項WBC應援優惠，3月4日上午10點起至3月17日，門市單筆消費滿199元，即送限量「WBC中華隊應援海報」，數量有限、送完為止。

▲全家滿額就送限量「WBC中華隊應援海報」。（圖／業者提供）

3月4日至3月31日獨家販售「Team Taiwan應援袋」，特價269元（原價299元）。同期間單筆購買任4件雙響泡系列泡麵，加送限量「本壘板造型娃包」1個。另有雪天果棒球加油應援罐特價199元、飛壘棒球棒棒糖15元；指定啤酒3件85折，指定零食、泡麵任選2件8折、3件77折。

▲全家獨家販售與乖乖聯名的「Team Taiwan應援袋」。（圖／業者提供）

觀賽族群也可透過APP FamiNow補給，3月5日至3月8日單筆滿99元享外送免運，並可獲得輪盤抽獎機會，有機會抽中廚房紙巾、小分子氣泡水「買1送1優惠券」。即日起至3月31日，Let’s Café美式咖啡分享壺「買1送1」（2件280元）；特大經典美式、特大經典拿鐵、大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵、中杯單品美式、中杯單品拿鐵皆「買2送1」；KC陽光玉米（即食）、SOHOT炎選香烤骨腿也「買2送1」。

▲同步還有炸雞優惠。（圖／業者提供）

熱食部分，SOHOT炎選炸物桶任選8支320元；新品「日式蛋黃醬雞肉串」49元，指定串類商品「買1送1」，炸烤物「任2件88折」。3月4日至3月31日，購買「媽媽煮藝」指定袋裝冷凍冷藏炸烤物或滷味系列，可享可口可樂（含Zero）或雪碧330ml隨型罐10元加價購，讓球迷一次備齊觀賽美食。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

