社會 社會焦點 保障人權

8大法官罕見合體！兒少性侵追訴權僅20年　律師團盼釋憲修法延長

▲▼律師團針對「兒少性侵案追訴權時效案」進行說明會，並呼籲大法官對本案公開辯論。（圖／記者吳銘峯攝）

律師團希望大法官針對「兒少性侵案追訴權時效案」公開辯論。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院目前僅有8名大法官，但自去年底開始，其中5名大法官持續做出憲法判決，但另外3名大法官也持續拒絕參與判決。不過8名大法官2日為了「兒少性侵追訴權案」，全體參與說明會。參與說明會的律師團會後指出，8名大法官中有超過6名大法官提問，討論踴躍，顯見本案至關重要；也希望未來本案能召開言詞辯論庭，共同保護兒少權益。

立法院藍白黨團2024年聯手修正《憲訴法》，規定憲法法庭做出違憲宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人；也就是大法官若要做成違憲判決，人數不得低於9人。但大法官人數也在藍白聯手封殺的情況下，只能維持現行的8名大法官，以致於憲法法庭停擺。

直到2025年底，包含代理院長謝銘洋，以及尤伯祥、陳忠五、蔡彩貞、呂太郎等5名大法官，做出「114年憲判字第1號判決」，判決立法院通過的《憲法訴訟法修正案》違憲，即日起失效。但另外3位大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美則不願參與判決，並出具不同意見書稱「未合法組成之憲法法庭自始不具審判權，五位大法官合議之判決當然無效」。

至此外界開始質疑此次憲法法庭判決的效力，能否拘束各級法院？但5名大法官也不在意，持續於今年初再度做出「115年憲判字第1號、第2號判決」；另外3名大法官也持續不參與判決，並表示不同意意見。8名大法官對此等憲法判決分成兩派意見，但為了這次的說明會，8名大法官罕見合體、全數參與。

本次說明會乃針對我國《刑案》第80條追訴時效規定，一名女子於1996至1999年間均未滿14歲，但遭堂哥性侵及強制猥褻。她長大後於2021年12月間對堂哥提告，但收案的士林地檢署卻依照本規定，認為追訴時效已於2019年間完成而做出不起訴處分；被害女子聲請交付審判，士林地方法院以同樣理由裁定駁回確定。故此，女子向大法官聲請釋憲，請求兒少性侵案件的追訴時效。

憲法法庭於2日召開不公開說明會，8名大法官罕見的全數參與說明會。而本案訴訟代理人、台灣光寰協會理事長蔡尚謙也參與說明會，他在會後表示，8名大法官全部出席，並有6名以上的大法官提問。

此外，也參與本案辯護的前立委邱顯智也說，一些歐美國家研究顯示，一個人在兒童時期被性侵，必須要24年才能長出力量為自己發聲，可見2005年修法前的追訴權時效只有20年是遠遠不足的。所以他希望大法官能宣告該規定違憲，以保障基本兒少權益。

另外律師團也強調，本案並非只是法律問題的探討，也攸關醫學、兒童心理專業的問題，希望能有更多社會上的意見，加入討論。因此希望大法官能針對本案召開言詞辯論庭，以保障兒少權益。

02/28 全台詐欺最新數據

324 0 7960 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

WBC球迷赴日觀賽注意！　關東3日起可能迎「警報級大雪」
伊朗555人慘死！　最新數字曝
杜拜富豪「瘋湧這城市」　飛歐洲包機飆破1100萬
郵件運送受影響　中華郵政：寄往17國將嚴重延誤
LINE訊息被收回！　網紅曝神招「破解了」
德國考慮加入戰爭！　以媒：不排除直接參與轟炸

弟爭產不成狠刺兄8刀　判7年定讞

弟爭產不成狠刺兄8刀　判7年定讞

新北市盧姓男子因家產分配與哥哥纏訟1年多，他先恐嚇哥哥「你回來我就給你一刀」，2024年時他在路上巧遇哥哥在店內吃早餐，竟持藍波刀從背後偷襲，猛刺哥哥頭胸腹8刀，哥哥全身是血送醫撿回一命。一二審均將他判刑7年，案經上訴，最高法院2日駁回上訴定讞。

叫車平台只是媒合工具？　從台64悲劇看責任再定義

叫車平台只是媒合工具？　從台64悲劇看責任再定義

最貪消防署長黃季敏要入監！累計刑期55年8月

最貪消防署長黃季敏要入監！累計刑期55年8月

公車癡漢猥褻少女　二審改判3年2月

公車癡漢猥褻少女　二審改判3年2月

狼醫性騷擾女病患　判刑5月定讞

狼醫性騷擾女病患　判刑5月定讞

關鍵字：

法律人權刑法憲法法庭律師團大法官追訴時效

讀者迴響

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

