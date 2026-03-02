8大法官罕見合體！兒少性侵追訴權僅20年　律師團盼釋憲修法延長

▲律師團希望大法官針對「兒少性侵案追訴權時效案」公開辯論。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院目前僅有8名大法官，但自去年底開始，其中5名大法官持續做出憲法判決，但另外3名大法官也持續拒絕參與判決。不過8名大法官2日為了「兒少性侵追訴權案」，全體參與說明會。參與說明會的律師團會後指出，8名大法官中有超過6名大法官提問，討論踴躍，顯見本案至關重要；也希望未來本案能召開言詞辯論庭，共同保護兒少權益。

立法院藍白黨團2024年聯手修正《憲訴法》，規定憲法法庭做出違憲宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人；也就是大法官若要做成違憲判決，人數不得低於9人。但大法官人數也在藍白聯手封殺的情況下，只能維持現行的8名大法官，以致於憲法法庭停擺。

直到2025年底，包含代理院長謝銘洋，以及尤伯祥、陳忠五、蔡彩貞、呂太郎等5名大法官，做出「114年憲判字第1號判決」，判決立法院通過的《憲法訴訟法修正案》違憲，即日起失效。但另外3位大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美則不願參與判決，並出具不同意見書稱「未合法組成之憲法法庭自始不具審判權，五位大法官合議之判決當然無效」。

至此外界開始質疑此次憲法法庭判決的效力，能否拘束各級法院？但5名大法官也不在意，持續於今年初再度做出「115年憲判字第1號、第2號判決」；另外3名大法官也持續不參與判決，並表示不同意意見。8名大法官對此等憲法判決分成兩派意見，但為了這次的說明會，8名大法官罕見合體、全數參與。

本次說明會乃針對我國《刑案》第80條追訴時效規定，一名女子於1996至1999年間均未滿14歲，但遭堂哥性侵及強制猥褻。她長大後於2021年12月間對堂哥提告，但收案的士林地檢署卻依照本規定，認為追訴時效已於2019年間完成而做出不起訴處分；被害女子聲請交付審判，士林地方法院以同樣理由裁定駁回確定。故此，女子向大法官聲請釋憲，請求兒少性侵案件的追訴時效。

憲法法庭於2日召開不公開說明會，8名大法官罕見的全數參與說明會。而本案訴訟代理人、台灣光寰協會理事長蔡尚謙也參與說明會，他在會後表示，8名大法官全部出席，並有6名以上的大法官提問。

此外，也參與本案辯護的前立委邱顯智也說，一些歐美國家研究顯示，一個人在兒童時期被性侵，必須要24年才能長出力量為自己發聲，可見2005年修法前的追訴權時效只有20年是遠遠不足的。所以他希望大法官能宣告該規定違憲，以保障基本兒少權益。

另外律師團也強調，本案並非只是法律問題的探討，也攸關醫學、兒童心理專業的問題，希望能有更多社會上的意見，加入討論。因此希望大法官能針對本案召開言詞辯論庭，以保障兒少權益。