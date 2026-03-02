全紅嬋同鄉師妹！　「13歲跳水新星」蔣林靜跨過400分門檻奪冠

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水隊再添新星。全紅嬋的師妹13歲湛江小將蔣林靜，在陳若琳教練指導下，以428.10分高分奪下2026年跳水世界盃蒙特婁站女子10公尺跳台決賽冠軍，首度突破400分大關，成為繼全紅嬋、陳芋汐之後又一位達成此成就的選手。

據《廣州日報》報導，在2026年跳水世界盃蒙特婁站女子10公尺跳台決賽中，蔣林靜五跳發揮穩定，最終以428.10分摘金。國際跳水界普遍將400分視為女子10米台「統治級」水準分水嶺。此次蔣林靜總分領先亞軍近58分，展現壓倒性優勢。

▲蔣林靜奪冠。（圖／翻攝自微博，上同）

比賽中，她第三跳207C（向後翻騰三周半屈體）拿下92.40分，包含一名裁判給出滿分。其餘動作多數維持在86分以上水準，僅107B得到76.50分，整體表現幾近零失誤。動作舒展度與入水壓水花效果，被形容達到「水花消失術」等級。

▲蔣林靜跨越400分門檻。（圖／翻攝自微博，上同）

同場出賽的13歲隊友崔家溪則以370.40分摘銀。儘管第二跳407C出現失誤僅得43.20分，但最後兩跳強勢反彈，207C獲89.10分、5253B獲91.20分，最終以1.10分優勢反超對手，助中國隊包辦金銀牌。

蔣林靜2010年5月出生，與全紅嬋同為廣東湛江人。她7歲由體操轉練跳水，12歲入選廣東省隊，師從何威儀教練（全紅嬋恩師）。2025年與全紅嬋、陳藝文等人攜手助廣東隊衛冕全運會女團冠軍。

▲全紅嬋13歲同鄉師妹蔣林靜（左）。（圖／翻攝自微博）

2026年進入中國國家隊後，蔣林靜改由奧運五金得主陳若琳執教。陳若琳以嚴格打磨技術細節與心理調整著稱，被網友形容為打造「冠軍流水線」。此次世界盃再添佳績，也讓外界看好中國女子10公尺跳台未來發展。