高雄騎士遭撞飛倒地！起身又險挨撞還被狗追　超衰畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄市大社區今（2）日發生一起車禍！一部休旅車從重機具廠駛出，起步時未禮讓道路上行駛中的車輛，撞上一部機車，造成男騎士摔車，在地上翻滾一圈，起身後又差點被另一部機車撞上，沒想到禍不單行，工廠又衝出一隻狗對著騎士吠叫、追逐，畫面全被錄下。

事發在2日上午10點多，警方獲報，大社區中山路發生交通事故，員警到場時，發現一名男騎士手腳擦挫傷，現場則有一部機車倒地、2部休旅車停留在原地。

▲▼騎士被休旅車撞飛後，起身又險被機車撞。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



警方調查，當時64歲康姓男子駕駛黑色休旅車從重機具工廠行駛而出，欲左轉至中山路往楠梓方向，卻疑似未禮讓行駛中車輛，撞上中山路慢車道的22歲李姓騎士，李男摔車後，機車滑行至對向，撞上正在停等紅燈的一部休旅車。

▲騎士起身走到路邊卻又被狗追。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



李男倒地後在地上翻身一圈，反應敏捷的立刻站起，沒想到後方的騎士閃避不及，從他面前貼身而過，險些撞上。李男嚇得還沒回神，工廠又衝出一隻狗對著他吠叫追逐，可說是禍不單行。

警方對李姓騎士、2部休旅車駕駛實施酒測，都未檢出酒精反應。初步研判為康姓駕駛起步車未禮讓行駛中車輛導致肇事，詳細肇事原因仍待進一步釐清。