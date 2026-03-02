PO照酸「破的可以」！她發限動幫姪女出頭挨告　判拘40天

▲彰化一名姑姑替姪女出氣，網路貼文「睡自己閨蜜男友真不要臉」挨告。（示意圖／取自Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

為了替姪女出氣，吃上官司！彰化一名姑姑，得知姪女與閨蜜鬧感情糾紛，竟然在社群平台上，公開PO出限動，怒嗆對方「睡閨蜜男友真不要臉」，還加碼寫下「破的可以還吃藥」等等侮辱性字眼，甚至附上當事人照片，還瞎扯貼文都是姪女發的，法官完全不採信，依加重誹謗罪判她拘役40天，得易科罰金。

這起案件發生在去年8月。判決書指出，該名姑姑為了幫姪女出頭，在個人IG和FB帳號上，發布限時動態。內文不僅直指對方「睡閨蜜男友真不要臉」，還寫下帶有歧視的字句「彰化破的可以還吃藥」等等，並且附上女子的照片，讓所有親朋好友都能看到。

事後，被攻擊女子氣炸，報警提告。該名姑姑極力否認，辯稱這些貼文都是她的姪女在使用她的帳號時發布的，意圖把責任推給別人。但姪女出庭作證，明確表示自己根本沒有使用過姑姑的帳號發文。同時，被害人也提供證據，指出被告事後還曾用發訊息，要求她向姪女道歉，種種跡象都顯示姑姑就是實際發文的行為人。

彰化地方法院審理後認為，該名姑姑僅因親人發生感情糾紛，就衝動上網發文，用不堪的字眼公審對方，這些內容都只涉及私德，與公共利益無關，已經嚴重貶損被害人的名譽和社會評價。犯後不僅否認犯行，也沒有和被害人和解，依加重誹謗罪，判處她拘役40天，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。