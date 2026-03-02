源頭系統性防範汚染　亞泥花蓮儲運站榮獲環保貢獻金舫獎

▲亞泥業務處鍾振和協理（中）與同仁合影，分享榮獲環保金舫獎榮耀。（圖／亞泥提供）

記者王兆麟／花蓮報導

亞洲水泥長期推動花蓮儲運站裝卸污染防制與設備升級改善，相關成果獲交通部航港局花蓮港務分公司肯定，並推薦參與港埠建設投資及環境永續評選，最終榮獲「環保貢獻金舫獎-港埠永續獎」，展現亞泥在節能減碳與提升港區環境品質方面的具體成效。

亞泥近年持續從儲運站作業源頭進行系統性改善，包括設置兩座固定密閉式水泥圓槽，並建置輸送裝船機及粉塵回收裝置，有效降低裝卸過程粉塵逸散。同時增設全岸電設施，提供亞三至亞九船舶使用不同電源，以岸電取代船舶燃油發電，大幅減少能源消耗與碳排放。

在作業環境優化方面，亞泥增設防塵網圍設作業區、更新卸料斗設備，並租用掃街車與灑水車，降低港區揚塵污染。此外，透過再利用廢棄輸送帶鋪設車行路徑、製作擋板及防塵網基座，不僅有效抑制揚塵，也落實資源循環再利用。針對周邊環境影響，亞泥同步改善倉儲設備集塵器隔音設施，降低低頻噪音干擾，並配合環保機關執行周界粒狀污染物監測及污染防制專案稽查，均無重大缺失。

亞泥業務處鍾振和協理表示，公司長期與花蓮港區維持良好合作關係，除持續提升裝卸效率、降低港區碳排放外，也主動協助處理港區偶發路面破損情形，自發鋪設鋼板維護行車安全並減少揚塵，對港埠環境改善貢獻良多。未來將持續深化節能減碳與污染防制投入，與港務單位攜手營造更安全、高效率且環境友善的港埠作業環境，共同提升整體港口競爭力與永續價值。

