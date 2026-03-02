台灣想學日本設「室內吸菸區」竟違法！原因曝光　Cheap：該檢討了

網搜小組／曾筠淇報導

台北市政府研究發展考核委員會主任委員殷瑋日前發布影片，提到密閉空間就算是室內，根據法規，室內不能吸菸，所以不能在路邊設置「屬於室內」的吸菸室。對此，網紅Cheap不禁質疑，現在的邏輯是，菸味飄散在人行道沒關係，但是在一個專門濾菸的空間內就不行？

殷瑋上月在YouTube發布一段影片，為了讓台北變成無菸城市，他們去年到日本考察禁菸政策，發現路邊有很多密閉的吸菸室，並有濾菸的設施。

不能設置吸菸室，因為屬室內

他們覺得這是一個很不錯的方式，因此衛生局便去信中央，結果得知《菸害防制法》規定，如果不是特殊的狀況，室內是不能抽菸的。台北想要設置的吸菸室會因為四面是密閉的，屬於「室內」，根據法規，室內不能吸菸，所以不能設一個室內的吸菸室。

百萬網紅Cheap在臉書上發文表示，過去台灣為打造無菸城市，所以不設立吸菸區，官員的邏輯是，「不給你抽，你就不會抽」，但實際上是，吸菸者並未因此戒菸，反而變成在騎樓、人行道或公園等地點隨處抽菸，抽完更隨手丟棄菸蒂。他認為這種防範方式，正是目前台灣街頭二手菸與菸蒂氾濫的根本原因。

借鏡日本貨櫃吸菸室

Cheap接著提到，日前台北市官員開竅了，前往日本考察後，有意引進當地的貨櫃型吸菸室，打造能集中管理菸蒂且不影響他人的密閉空間，不過，這個構想卻受限於現行法規而無法推行。因為根據目前的《菸害防制法》規範，只要是密閉空間即被視為室內，而室內場域全面禁止吸菸與點火。

呼籲修法放寬限制

針對法規限制，Cheap質疑，放任菸味在人行道飄散沒關係，專門濾菸的空間卻違法，這樣的邏輯並不合理。他感嘆日本因此擁有了乾淨的街道，台灣卻面臨滿地菸蒂窘境，「多年前制定的法規，在空氣過濾技術進步的今天，也該檢討了吧」。

