北宜這輛哈雷怪怪的...車牌字母「L變E」　貼紙變造最高罰3萬6

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區一名熱心民眾，昨（1日）下午行經北宜路時，發現前方一部大型重機車牌第一個英文字母有用白色貼紙貼黏，懷疑是偽造車牌，除了錄影蒐證外，並到派出所報案檢舉。警方獲報後介入調查，發現車主楊姓男子涉嫌用貼紙將原車牌字母「L」變造成「E」。新店分局目前已通知楊姓車主到案說明，將依偽造、變造特種文書罪移送法辦，變造車牌部分依道交法第12條第3項開罰，最高罰3萬6000元。

▼楊姓車主變造紅牌大型重機車牌，警方將通知他到案說明 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天下午4時許，有民眾行經新店區北宜路三段327號往新店方向時，注意到前方一部大型重機掛著「EGV-1XXX」的車牌，疑似用白色貼紙變造第一個英文字母，民眾察覺有異，除了錄影蒐證外，隨即前往新店分局青潭派出所提供事證告發。警方依規定受理，初步清查後發現，這輛大型重機原領用的牌號應為「LGV-1XXX」，疑似為了躲避查緝或違規罰單，刻意使用白色貼紙黏貼變造，將字首改為「E」。

新店分局目前已調閱案發路段及沿線的監視器影像，並掌握楊姓車主身分，並通知他到案說明。楊男涉嫌以貼紙變造公文書性質之牌照，將依偽造、變造特種文書罪移送法辦，最重可處1年以下有期徒刑。變造車牌部分依道路交通管理處罰條例第12條第3項「使用偽造、變造牌照」，最高可處3萬6000元罰鍰。