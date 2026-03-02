藍白會前會敲定合作三部曲！13日辦共同政見發表會　4縣市試行

▲國民黨主席鄭麗文（左）與民眾黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026地方選舉加溫，藍白今（2日）舉行會前會，預計在3月中旬依序啟動共同政見、政黨合作協議、縣市長全民調共推人選「三部曲」，以逐步堆疊善意方式，聯手打贏年底9合1地方選舉。據悉，會中聚焦藍白共同政見發表與提名機制的產生方式，雙方敲定下周五（13日）上午9點半，於新莊凱悅嘉軒酒店，舉行兩黨共同政見發布記者會，目標從藍白合作的四縣市，包括新北市、新竹市、宜蘭縣、嘉義市開始試行。

參與會議的國民黨組發會主委李哲華表示，由於四縣市的城市規模、預算情況不同，共同政見內容已有初步方案，細節則仍待雙方回去盤點。至於提名機制方面，李哲華說，今日先針對共推人選方式、民調機構的挑選與執行時間、三縣市採同樣的協調機制或是分開等細節，雙方初步交換意見，僅就產生人選的機制上可能會遇到的問題提出來討論，雙方會後各自將意見帶回去，屆時再約時間商議，最終機制出爐仍須經過中常會拍板才能執行。

國民黨強調，對於台灣未來的治理藍圖，國民黨智庫與民眾黨政策會，在過去這段時間，密集溝通、深入交換意見。國際政經情勢變化快速、極端氣候的嚴峻考驗、新科技的衝擊、少子化⋯⋯等，對城市治理都帶來高難度的挑戰，如何讓民眾在快速變動的環境，安心、放心、開心的生活，能勇於做夢、敢於做夢、實現夢想，國民黨和民眾黨將透過共同政見、勾勒願景。

此外，國民黨預計本周三（4日）的中常會上，通過提名張嘉郡參選雲林縣長、陳玉珍參選金門縣長、游淑貞參選花蓮縣長。至於新北、宜蘭、嘉義市等需進行藍白合作的縣市，則是預計3月11日提出國民黨縣市長參選人，包括台北市副市長李四川參選新北市長、國民黨立委吳宗憲參選宜蘭縣長、醫師翁壽良參選嘉義市長，後續會再與民眾黨整合，最後共推最強人選。

